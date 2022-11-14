Актер Евгений Сморыгин признался, на сколько баллов сдал экзамен на получение гражданства Украины

Известный актер, звезда "Дизель Шоу", Евгений Сморыгин хочет получить украинский паспорт, поэтому для этого сдал экзамен, чтобы стать гражданином Украины.

Как признался звезда, он мог бы поступить иначе. У него жена, с которой он в браке 13 лет и у них трое детей, – украинка. Поэтому и Евгений мог получить гражданство Украины. Впрочем, для этого Сморыгину нужно было бы ехать в Беларусь. Поэтому актер решил сдать экзамен на получение гражданства. Он прошел успешно. Актер сдал экзамен на 97 баллов из 100 возможных.

Евгений Сморигин с семьей / Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

"Этот экзамен необходим для получения украинского гражданства. Я мог сделать иначе — по детям и жене, с которой 13 лет в браке. Но для этого мне нужно было бы ехать в Беларусь и менять паспорт. Он выдается с другой формой, удостоверяющей, что я уехал за границу. Но я не могу туда поехать, потому что не уверен, дадут ли мне вернуться", — рассказал знаменитость.

Далее министр культуры Александр Ткаченко должен подать президенту Зеленскому соответствующий запрос, чтобы Сморыгину разрешили стать гражданином Украины. Впрочем, Евгений не знает, когда будет подписан документ.

Евгений Сморигин / Фото: facebook.com/smorigin

"Далее, как я понимаю, министр культуры должен подать запрос президенту Украины с моей просьбой получить гражданство. Аргументировать, что я являюсь представителем Украины, работаю сколько лет здесь, у меня проукраинская позиция и я хочу стать украинцем. Когда именно подпишут такой запрос, не знаю. Остался вопрос только в этом", – объяснил актер.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Евгений Сморигин сдал экзамен для того, чтобы стать гражданином Украины. Актер рассказывал раньше, как именно проходил его экзамен.

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