Актер Геннадий Попенко стал спикером Министерства по делам ветеранов Украины: какие его обязанности

Геннадий Попенко / © instagram.com/popenko_hennadii

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Известный украинский актер и телеведущий Геннадий Попенко занял должность спикера Министерства по делам ветеранов Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. Отныне знаменитость будет отвечать за коммуникацию от имени министерства, объяснение государственных сервисов для ветеранов, участие в публичных мероприятиях, а также формирование языка, на котором государство обращается к защитникам, защитницам и обществу в целом.

"Работа спикера — многозадачная. Это и объяснение новых государственных сервисов, и участие в подготовке публичных мероприятий, и реагирование на информационные запросы. А также поддержка в создании понятной, доступной коммуникации, в которой нет лишней сложности или отстраненности", — говорится в заявлении.

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В свою очередь, актер прокомментировал свою новую должность довольно лаконично: "Это не героическая работа. Но она необходима".

Геннадий Попенко / © instagram.com/popenko_hennadii

К слову, Попенко уже имеет военный опыт. В 2022 году после деоккупации Киевщины он добровольно мобилизовался в ряды ВСУ. Сначала служил солдатом, выполнял задачи по противодействию дроновым и ракетным атакам, участвовал в разминировании и охране важных объектов. Впоследствии проходил службу в 59-й отдельной мотопехотной бригаде, а позже — в резервном подразделении.

На Запорожском направлении Геннадий возглавил мобильную группу инициативы "Культурный десант", которая объединяет военнослужащих творческих профессий для моральной поддержки побратимов. Сам он отвечал также за организационный аспект работы.

В ноябре 2024 года Попенко получил травму колена во время тренировок, перенес операцию по установке титановой пластины. В мае 2025 года его официально списали со службы, однако он продолжил работать для ветеранов. Кроме того, артист продолжает появляться на телеканале "2+2", где выходят выпуски проекта "Загублений світ".

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Напомним, недавно певец Миша Крупин рассказал о службе в ВСУ и как она его изменила.