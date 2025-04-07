Актер Гладкий честно признался, готов ли пойти воевать после вручения ему повестки

Владимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

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Известный украинский актер Владимир Гладкий, который недавно шокировал сообщением от скандальной Байрак, высказался о службе в ВСУ.

Знаменитость убежден, что война закончится не скоро. Поэтому не исключает, что все мужчины рано или поздно окажутся на фронте. Так что предполагает, что тоже будет служить. А пока говорит, что не получал повестки. Но, несмотря на то, сейчас Владимир регулярно занимается спортом, чтобы в случае мобилизации быть физически выносливым. В свою очередь, актер все же приносит много пользы украинской армии. В частности, удовлетворяет запросы бойцов и морально их поддерживает.

"Да (стою на учете — прим. ред.). Но повесток мне не приходило, но я считаю, что каждый пацан должен сейчас тренировать спину и ноги. Потому что бронежилет — это штука, которая убивает все. Если эта война еще будет продолжаться, а она не пахнет окончанием, мы все там еще будем. И это совершенно разные миры. Для того чтобы понять тот мир, там, где воюют, нужно хотя бы раз поехать поближе к ним, пообщаться", — подчеркнул Гладкий в интервью Алине Доротюк.

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Владимир Гладкий с коллегой в Донецкой области / © instagram.com/vova_gladki

Звезда отмечает, что на самом деле поездки на фронт изменили его отношение ко многим вещам. Поэтому всем неравнодушным советует навестить защитников и защитниц, чтобы поддержать.

"Мы все плывем в одной лодке. Я сейчас не служу, но я считаю, нужно помогать. И это очень важно. Я приезжаю к ребятам и легче от того, что ты можешь чем-то помочь. Ты от них заряжаешься какой-то энергией. Просто к ним туда приехать, просто как-нибудь поддержать – это для меня очень важная штука. И просто осознать ценность того, что ты ложишься в теплую кровать, принимаешь горячий душ", — добавил артист.

Напомним, недавно актер Владимир Гладкий рассекретил новый роман. Отношения звезды начались спустя год после разрыва.