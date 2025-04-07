Актер Гладкий рассказал, как Оксана Байрак разозлила его сообщением о войне: "Я ее заблокировал"

Оксана Байрак и Владимир Гладкий

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Известный украинский актер Владимир Гладкий, который ранее рассекретил новый роман, вспомнил, как скандальный режиссер Оксана Байрак разозлила его одним сообщением.

До полномасштабной войны артист снимался в фильмах Байрак. Актер признался, что ему было комфортно работать с режиссером. Впрочем, когда российские военные начали полномасштабное вторжение в Украину, Байрак удивила Гладкого своей позицией.

В интервью Алине Доротюк артист рассказал, что переписывался с режиссером, когда вывозил людей к границе из-под Киевской области. Скандальная Байрак тогда начала ему писать, что “она за народ, а виновата во всем власть”. Когда Гладкий задал ей вопрос о том, кто обстреливает Харьков, та не смогла дать четкого ответа. Актера такая позиция не устраивала, поэтому он заблокировал режиссера.

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Оксана Байрак / © instagram.com/ksanabayrak

“Мне с ней было классно работать, но должна быть позиция. Я помню, как в первые дни полномасштабного вторжения я вывожу людей к границе, и мы с ней параллельно переписывались в Instagram. Тогда это стало точкой невозвращения: или ты с Украиной, или иди… Она мне: “Я с украинским народом, я за народ, это все власть". Я ей говорю: "Давай простой вопрос... Кто бомбит сейчас Харьков?". Она что-то там начала: "Я Байрак... байрактары" - я ее заблокировал. Она мне, не помню, то ли так в сообщениях написала: "Ты меня заблокировал, да как ты смеешь?". Все, до свидания. Для меня этих людей не существует", - вспомнил артист.

Отметим, Оксана Байрак предала Украину. Режиссер не поддерживала Евромайдан и продвигала российскую пропаганду о войне на Донбассе. Полномасштабное российское вторжение и преступления оккупантов не повлияли на позицию скандального режиссера.

Напомним, недавно певица Даша Астафьева прокомментировала позицию украинских звезд-предателей. Исполнительница предположила, смогут ли они вернуть свою былую славу.