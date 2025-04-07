Актер Гладкий спустя год после разрыва отношений закрутил новый роман: "Я влюблен"

Владимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

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Известный украинский актер Владимир Гладкий, который в прошлом году разошелся с экс-избранницей, впервые за долгое время поделился подробностями личной жизни.

Так, артист сделал заявление, что больше не одинок. Владимир не стал раскрывать сроков отношений, однако отметил, что сразу почувствовал своего человека рядом. По словам звезды, его возлюбленная не публичная. Поэтому лишних подробностей он не разглашает.

"Сейчас я влюблен и рад, что этот человек появился в моей жизни. Но она непубличная и не хочу, чтобы о ней кто-то знал. Мы достаточно вместе, чтобы я понял, что это мой человек. О любви говорят шепотом", — рассказал Гладкий в интервью Алине Доротюк.

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Владимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

Кроме того, знаменитость вспомнил свои бывшие пятилетние отношения с Джулией. Пара объявила о разрыве в прошлом году. Дмитрий объяснил, что конец романа наступил после отъезда экс-избранницы в Америку на работу. Однако отмечает, что они разошлись на мирной ноте и не держат зла друг на друга.

"Хорошие были пять лет. Как и многие семьи разошлись во время войны. Мы в хороших отношениях, но не общаемся. Она уехала в Америку, у нее были предложения (по работе – прим. ред.). Мне кажется, эти отношения разрушило безразличие. Когда ты на расстоянии, нужно, чтобы был контакт постоянный. Но я ни в коем случае не жалею. Это опыт", — признался актер.

Напомним, недавно ведущий Никита Добрынин после развода с Квитковой сделал заявление о новых отношениях.