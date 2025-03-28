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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
681
Время на прочтение
2 мин

Актер Гнатковский назвал проблему столицы и сделал заявление: "Не могу в Киеве долго находиться"

Актер назвал недостаток некоторых граждан Украины во время войны.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Алексей Гнатковский

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Известный украинский актер, звезда ленты "Довбуш" Алексей Гнатковский, который ранее называл условие победы Украины в войне, высказался о русскоязычных украинцах.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" звезда выступил категорически против звучания русского в Украине. По мнению Гнатковского, это язык врагов. Одним из городов, где чаще всего он звучит, актер называет Киев. Артист заявил, что не может жить и пребывать длительное время в столице именно из-за этой проблемы. Он объясняет, что это отравляет его, но в то же время он не видит смысла поучать других.

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

"Я не могу в Киеве долго находиться. Когда слышу это "наречие", оно мне токсично. Буквально. Это проклятый язык. Буквально проклятый. Он воняет. Он грязный. Это язык насильников и убийц. Физически он мне некомфортен. Я не могу этого сделать. Смогу ли я убедить всех людей в Украине? Не смогу. Когда человек умеет мыслить, его убеждать не нужно. Он сам это понимает. А если не умеет мыслить, то что бы я ни сказал, в ответ мне будет ты дурак. Никаких разумных аргументов человек не будет воспринимать только на эмоциональном уровне. Мне кажется, что моя страна сражается за право говорить на родном языке", - признался Алексей.

Напомним, недавно музыкант из группы "ДК Енергетик" Яков Марный сообщил, что его мобилизовали. Жена артиста Анна раскрыла шокирующие подробности, как полиция забрала его прямо на улице.

Дата публикации
Количество просмотров
681
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