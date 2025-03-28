Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

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Известный украинский актер, звезда ленты "Довбуш" Алексей Гнатковский, который ранее называл условие победы Украины в войне, высказался о русскоязычных украинцах.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" звезда выступил категорически против звучания русского в Украине. По мнению Гнатковского, это язык врагов. Одним из городов, где чаще всего он звучит, актер называет Киев. Артист заявил, что не может жить и пребывать длительное время в столице именно из-за этой проблемы. Он объясняет, что это отравляет его, но в то же время он не видит смысла поучать других.

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

"Я не могу в Киеве долго находиться. Когда слышу это "наречие", оно мне токсично. Буквально. Это проклятый язык. Буквально проклятый. Он воняет. Он грязный. Это язык насильников и убийц. Физически он мне некомфортен. Я не могу этого сделать. Смогу ли я убедить всех людей в Украине? Не смогу. Когда человек умеет мыслить, его убеждать не нужно. Он сам это понимает. А если не умеет мыслить, то что бы я ни сказал, в ответ мне будет ты дурак. Никаких разумных аргументов человек не будет воспринимать только на эмоциональном уровне. Мне кажется, что моя страна сражается за право говорить на родном языке", - признался Алексей.

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Напомним, недавно музыкант из группы "ДК Енергетик" Яков Марный сообщил, что его мобилизовали. Жена артиста Анна раскрыла шокирующие подробности, как полиция забрала его прямо на улице.