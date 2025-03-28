Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

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Известный украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский, который ранее рассекретил свой заработок, назвал, в какой момент наступит победа Украины в войне против России.

По мнению звезды, оккупанты не будут иметь никакого шанса захватить Украину только в одном случае. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Гнатковский объяснил, что для этого украинцы должны познать свою ценность, полюбить свою идентичность и полностью избавиться от русского хлама, в том числе того языка. Он отмечает, что большинство даже не догадывается, какова на самом деле наша Родина.

"Я не знаю, когда закончится война, честно, не знаю. Часто ко мне подходят и спрашивают: "Может, вы знаете артиста, вы кого-то, может, там знаете..." Нет, но я точно знаю, когда будет победа. Победа у нас будет тогда, когда Украина будет украинская: когда мы будем думать по-украински, говорить по-украински, когда мы будем себя любить, когда мы будем себя уважать! А для того, чтобы себя любить, нужно себя узнать, прежде всего. Кто-то даже не догадывается, что в этом множестве молекул живое сердце, живой источник, из которого бьет эта Украина. Она правдива. И когда мы себя узнаем и полюбим себя, нам уже никто не скажет, что мы неполноценны. Никто. За это мне кажется и происходит вся эта война", - поделился звезда.

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Алексей Гнатковский

Алексей подчеркивает, что полностью всем враждебным нужно пренебрегать. И тогда, по словам актера,наступит победа Украины.

"На семь поколений наша страна должна пренебрегать всем, что касается этих болотных созданий: все, что касается их языка, культуры, их особей. Потому что они столько горя нанесли моей стране, моим людям на протяжении веков. Это даже должно быть не ненависть, а пренебрежение, брезгливость", — подчеркнул актер.

Напомним, ранее певец Павел Зибров припустил, когда в Украине закончится война. Артист уверен, что мир наступит совсем скоро.