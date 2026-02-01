Актер Гнатковский признался, почему отказался от политики и стал звездой: "Даже не думал о театре"

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Реклама

Украинский актер Алексей Гнатковский рассказал о том, как кардинально менялась его карьера.

Так, артист, который сейчас играет в Ивано-Франковском драматическом театре, признался, что никогда не планировал связывать жизнь с актерством. По первому образованию он — политолог и мечтал о политической карьере, даже хотел стать президентом.

«Я даже не думал о театре. Я думал стать президентом! Но дело в том, что играть президента и быть президентом — это совершенно разные вещи», — отметил актер в интервью ТСН.ua.

Реклама

Гнатковский имел несколько вариантов развития карьеры: политика, журналистика или другие сферы. Артист в начале пути даже снимал репортажи для одного из телеканалов Ивано-Франковска в течение года. Но случай судьбы сделал свое: друг пригласил его поработать артистом балета и с тех пор он понял, что это его призвание.

Алексей Гнатковский

«Попал в театр случайно. Я в детстве танцевал народные танцы. Друг сказал, что надо пацанов (для подтанцовки в театре — прим. ред.). Я пришел, смотрю — девушки красивые. И я думаю: „О!“ Меня заметили режиссеры, начали давать роли, и я понял, что мне это интересно. Я начал учиться. Помню, достал все книги, которые только мог, в библиотеке. А потом поступил на актерское мастерство, потому что образование, профессия — это важно», — вспоминает Гнатковский.

В то же время актер благодарен тому периоду, когда он учился на политолога. Алексей признался, что именно тогда он встретил свою будущую жену, с которой они учились в одной группе.

Напомним, недавно актер Петр Крылов сообщил о приостановлении работы в театре и показался в военной форме. Звезда добровольцем пошел защищать Украину вместо игры на сцене.