Алексей Гнатковский

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Известный украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский раскрыл свои заработки во время войны.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" артист признается, что ведет исключительно творческую деятельность и других бизнесов не имеет. Его заработок составляет игра в театре и частные заказы его как ведущего на праздники.

В частности, за проведения свадьбы гонорар Алексея может достигать пяти тысяч. дол. В то же время, актер подчеркнул, что живет за счет части гонораров, ведь некоторый их процент передает на нужды ВСУ. Однако на других условиях он работает с военными, снижая им стоимость своих услуг.

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Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

"Нет, я не все отдаю. Есть спектакли, где я зарабатываю гонорары. Их часть отдаю на Вооруженные силы. Есть какие-то мероприятия, которые я веду как ведущий, то есть это больший мой заработок. Я просто зарабатываю на свою жизнь, семью своей профессией. Больше ничем иным я не занимаюсь. То есть, у меня дополнительных источников доходов нет. Это мой хлеб. И с этого зарабатываю, но не десятину отдаю на ВСУ. Но когда, например, может быть свадьба, которая у меня стоит четыре – пять тыс. долларов, то половину я отдаю оттуда в армию. Хотя я очень редко на самом деле это веду и это не основной мой хлеб. Но, например, у меня военный говорит, что хочет, так говорю, что ему уже иначе", - поделился Гнатковский.

Кроме того, актер был удостоен звания заслуженного и народного артиста Украины. По словам Алексея, это несколько увеличивает его зарплату в театре: "Имею прибавку к зарплате 20 и 40%".

Напомним, ранее легкоатлет Ирина Геращенко призналась, сколько зарабатывает в месяц. Также спортсменка раскрыла, что приносит ей доход.