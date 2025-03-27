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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
136
Время на прочтение
2 мин

Актер Гнатковский раскрыл, сколько зарабатывает в театре и на проведении праздников: "Имею надбавку"

Часть дохода звезда передает на нужды ВСУ.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Алексей Гнатковский

Алексей Гнатковский

Известный украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский раскрыл свои заработки во время войны.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" артист признается, что ведет исключительно творческую деятельность и других бизнесов не имеет. Его заработок составляет игра в театре и частные заказы его как ведущего на праздники.

В частности, за проведения свадьбы гонорар Алексея может достигать пяти тысяч. дол. В то же время, актер подчеркнул, что живет за счет части гонораров, ведь некоторый их процент передает на нужды ВСУ. Однако на других условиях он работает с военными, снижая им стоимость своих услуг.

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

"Нет, я не все отдаю. Есть спектакли, где я зарабатываю гонорары. Их часть отдаю на Вооруженные силы. Есть какие-то мероприятия, которые я веду как ведущий, то есть это больший мой заработок. Я просто зарабатываю на свою жизнь, семью своей профессией. Больше ничем иным я не занимаюсь. То есть, у меня дополнительных источников доходов нет. Это мой хлеб. И с этого зарабатываю, но не десятину отдаю на ВСУ. Но когда, например, может быть свадьба, которая у меня стоит четыре – пять тыс. долларов, то половину я отдаю оттуда в армию. Хотя я очень редко на самом деле это веду и это не основной мой хлеб. Но, например, у меня военный говорит, что хочет, так говорю, что ему уже иначе", - поделился Гнатковский.

Кроме того, актер был удостоен звания заслуженного и народного артиста Украины. По словам Алексея, это несколько увеличивает его зарплату в театре: "Имею прибавку к зарплате 20 и 40%".

Напомним, ранее легкоатлет Ирина Геращенко призналась, сколько зарабатывает в месяц. Также спортсменка раскрыла, что приносит ей доход.

Дата публикации
Количество просмотров
136
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