Актер и военнослужащий Ращук похвастался престижной наградой от ГПСУ: "Для меня большая честь"

Владимир Ращук

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Украинский актёр и военнослужащий Владимир Ращук получил престижную награду ГПСУ «Изумрудная лира».

Артист поделился этой приятной новостью со своими подписчиками в соцсетях. Ращук опубликовал фотографии с торжественной церемонии награждения. На снимках он позирует с дипломом, памятной статуэткой и знаком лауреата. Награду ему присудили в рамках премии «Изумрудная лира», которую ежегодно вручает Государственная пограничная служба Украины. Актер стал победителем в номинации, связанной с киноискусством. Сам Ращук признается, что такая награда стала для него особенно ценной.

«Очень приятная награда от ГПСУ. От НГУ к ГПСУ. Для меня большая честь. Слава Нации», — написал военный и актёр.

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Владимир Ращук

Премия «Изумрудная лира» имеет многолетнюю историю и считается одной из ключевых отраслевых наград пограничного ведомства. Ею отмечают художников и творческих деятелей, чьи работы рассказывают о службе, ценностях и повседневной жизни украинских пограничников. Среди направлений, в которых определяют лауреатов, — литература, музыка, театр, журналистика, изобразительное искусство и кино.

Премия «Изумрудная лира» была учреждена ещё в 2004 году. По традиции победителей объявляют накануне Дня пограничника, а сами награды вручают авторам лучших творческих проектов.

Владимир Ращук

Владимир Ращук

Владимир Ращук

Владимир Ращук родился в Мариуполе и хорошо известен украинским зрителям по ролям в фильмах «Чёрный ворон», «Каховский объект», «Конотопская ведьма» и сериале «Пограничники». После начала полномасштабного вторжения актер вступил в ряды Национальной гвардии Украины, прошел боевой путь от пехотинца до командира роты батальона «Свобода» бригады «Рубеж». За службу защитник был удостоен ордена «За мужество» и ряда военных наград. Несмотря на выполнение боевых задач, Ращук продолжает работать в творческой сфере и участвовать в кинопроектах.

Напомним, недавно актер-воин Ращук вышел на связь после скандального развода с бывшей женой Викторией Билан и поразил своей реакцией.

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