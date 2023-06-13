Актер из фильма "Однажды в Вегасе" Трит Уильямс трагически погиб в ДТП

Американский актер Трит Уильямс, известный благодаря ролям в фильмах "Однажды в Вегасе", "Волосы" и других, трагически погиб в ДТП.

Авария произошла 12 июня в штате Вермонт. Уильямс ехал по трассе на своем мотоцикле, когда в него врезался внедорожник. Сообщается, что водитель автомобиля не заметил на дороге мотоциклиста, совершил поворот и сбил актера. На место ДТП был вызван вертолет, чтобы Вильямса срочно доставить в больницу в Нью-Йорке.

Трит Уильямс / Фото: Associated Press

Однако позже агент актера Барри Макферсон подтвердил изданию People, что он умер от полученных травм в результате аварии. Знаменитость ушел из жизни в возрасте 71 год.

"Он погиб. Я просто опустошен. Он был лучшим мужчиной. Он был так талантлив. Он был актером для всех актеров. Режиссеры любили его. Он был сердцем Голливуда с конца 1970-х годов", — отметил киноагент актера.

Трит Уильямс / Фото: Associated Press

В настоящее время ведется следствие. Полиция будет выяснять, кто виноват в ДТП в результате которого погиб Уильямс.

Отметим, Трит Уильямс – американский актер, карьера которого начала развиваться в конце 1970-х годов. Первой его успешной работой в кино стала лента "Волосы", за которую он был номинирован на премию "Золотой глобус". В общем, знаменитость снялся в таких известных фильмах, как "Трамвай "Желание", "Мужской клуб", "Фантом", "Однажды в Вегасе", "Начни сначала" и других. У актера осталась жена и двое детей.

Напомним, недавно звезда фильма "Люди Икс" Майкл Фассбендер едва не погиб в ДТП. Актер попал в аварию на гоночном треке во Франции.

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