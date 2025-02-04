Актер Константин Октябрьский рассказал об уничтоженной дроном квартире и кто из звезд помог финансово

Известный украинский актер Константин Октябрьский, который сыграл главную роль в детективе "Парочка следователей", рассказал об уничтоженной дроном квартире и кто из звезд помог ему финансово.

"Шахед" попал в дом, где жил артист, в октябре прошлого года. Хотя жилье и арендовано, однако там были все вещи актера и его семьи, поэтому они потеряли все. Более того, попадание вражеского беспилотника случилось тогда, когда в квартире находился Октябрьский с женой и детьми. К счастью, сыновья артиста травмы не получили, чего не скажешь о нем и его возлюбленной. У жены Октябрьского была контузия. Сам актер страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

"Квартира выгорела вся. Это не наша квартира, мы ее арендовали. Но внутри все было наше – вещи, техника, мебель. Мы как раз были дома, спали. Слышал сквозь сон, как пролетел первый "Шахед", а проснулись уже от мощного взрыва .У жены контузия была. У меня есть ПТСР. Очень благодарен Богу, что дети физически не пострадали, как и мы. У младшего Матвея нет признаков ПТСР, я не замечаю. У старшего Роберта немного есть, но он справляется, работает сейчас с психологом", – рассказал актер в интервью kp.ua.

Константин Октябрьский с сыновьями / Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Семья Октябрьского в результате попадания беспилотника потеряла полностью все. Однако супругам помогли друзья, которые давали средства и приютили. Также знаменитости не остались в стороне. В частности, финансово семье помогли Лилия Ребрик и Ольга Сумская. Сейчас же Константин Октябрьский живет с женой в квартире ее родителей, которую они отдали.

"Благодарен своему другу из Днепра Артуру Лысоконю, который открыл сбор для нас. Очень благодарен Лилии Ребрик. Большое ей уважение. Я ей лично тоже это говорил. Лиля сразу тоже открыла "банку". Оля Сумская тоже сбор организовывала. Мне как-то не удобно было просить у людей. Да и сначала надо было вообще прийти в себя, понять, что дальше делать, потому что ты потерял все. Поэтому собрать деньги помогли наши друзья, мои коллеги. Подруги жены сразу пригласили нас к себе, и мы день или два были у них. А потом родители жены отдали нам свою квартиру, сейчас мы живем там", – поделился актер.

Константин Октябрьский с женой / Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Отметим, 17 февраля на канале "1+1 Украина" стартует сериальный сезон. Начнет его детектив "Парочка следователей". Одну из главных ролей исполнил актер Константин Октябрьский. В новом детективе он предстанет в образе прямолинейного и острого на слова судмедэксперта Павла.

Напомним, ранее певица Оля Полякова рассказывала, как ее жилье пострадало от вражеских обстрелов. Речь идет о квартире исполнительницы, что расположена в центре Киева.

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