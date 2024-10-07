Актер Козлов заговорил о свадьбе, работе официантом во время войны и о будущем пополнении в семье

В понедельник, 7 октября, в 20:15 на телеканале 2+2 состоится премьера 16-серийного детектива "Батя", в котором Егор Козлов сыграл молодого, но очень амбициозного следователя Юлиана Синицкого.

Расследовать запутанное дело ему помогает Степан Безбатько – заслуженный оперативник, подполковник, бывший разведчик с позывным Батя. Он даже не догадывался, что этот следователь является его зятем. После раскрытия правды конфликты между Юлианом и Батей только обостряются. Смогут ли они утолить эмоции ради разоблачения преступников и спасения семьи?

Детальнее узнать историю Синицкого и Безбатька можно уже 7 октября в 20:15. Сейчас же предлагаем посмотреть на подробности о съемках сериала "Батя". Кроме того, узнать секреты личной жизни актера Егора Козлова, которые он рассказал в интервью ТСН.ua.

Егор Козлов / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Расскажите о своем герое Юлиане, какой он?

Сначала он задумывался как не очень сильный, слишком щепетильный молодой человек, который подпиливает ногти пилочкой и пользуется ирригатором (прибор для гигиены рта), из-за чего постоянно терпит насмешки от своего крутого и маскулинного тестя, копа старой закалки. Однако у нас с режиссером сериала Дмитрием Андрияновым было совсем другое видение. В конце концов, Юлиан остался достаточно щепетильным, изысканным, всегда стильно и со вкусом одетым, но характером он стал гораздо сильнее. Только так можно было создать действительно интересное противостояние двух таких разных главных героев.

Вы очень похожи с Юлианом: такие хорошие, правильные ребята, отличники во всем. Это о вас?

Мы действительно во многом похожи. Как и Юлиан, я слишком многое стараюсь все контролировать. У меня есть такая проблема, что я все пытаюсь просчитать, вместо того чтобы просто делать. Это то, над чем сейчас работаю больше всего. Но относительно щепетильности в повседневной жизни, в быту – я гораздо свободнее.

Егор Козлов / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Я могу достаточно стильно одеться, потому что жена, кроме того, что актриса, еще и стилистка по специальности, и всячески способствует развитию моего стиля. Но также я могу надеть дырявые спортивки и пойти в них в магазин, где час назад меня видели в классических штанах и топсайдерах. Меня больше не беспокоят такие вещи, и мне это нравится. По поводу же характера Юлиана, здесь достаточно много взято из своей жизни. Но многому мне еще нужно у него поучиться.

Какие курьезные моменты были на площадке?

Мне нужно было научиться быстро выдергивать пистолет из скрытой кобуры. Во время съемок этих кадров было завалено столько дублей, что страшно представить… Однако, по иронии судьбы, когда это было совсем не нужно, например, во время драки или погони, пистолет мог сам вылететь из кобуры на землю, из-за чего приходилось останавливаться и начинать. все сначала.

Что было самым сложным?

Сложнее всего, наверное, было пережить 25 градусную жару в рубашке, свитере, еще и пальто с кобурой под ним. В довольно теплой одежде приходилось бегать, биться под солнцем. Так случилось, что мы начали съемку в марте, когда еще лежал снег, полностью отсняли интерьерные сцены полицейского участка, заявив все костюмы персонажей. После этого, перейдя к натурным сценам, произошел такой стремительный скачок температуры, что уже в апреле я приезжал на площадку в футболке, а сниматься нужно было почти в зимнем.

Егор Козлов, Александр Мельник и Екатерина Олос

Какие отношения сложились с сериальным тестем Александром Мельником и женой Екатериной Олос?

С Саней у нас было полное понимание и комфорт в работе. Мы настолько кайфовали от процесса. Постоянно шутили, что-то придумывали, за кулисами часто говорили о жизни, делились опытом и поддерживали друг друга. Это действительно тот случай, когда вы становитесь близкими людьми в очень короткие сроки.

Мы регулярно встречаемся на кофе, потому что живем за дом друг от друга. С ним всегда есть о чем поговорить, посмеяться и "перетереть".

С Катей работалось тоже максимально комфортно. Мы сразу нашли общий язык, нам не приходилось ничего долго придумывать во время репетиций, все шло как-то само по себе. С ней было смешно, легко и живо. Это все и даже больше, чем можно желать от партнерши на съемочной площадке.

На площадке иногда возникают не только рабочие отношения. У вас были романы с партнершами?

Егор Козлов и Екатерина Олос

С Мельником мы были очень близки к этому, но здравый смысл все же перевесил, не хотели разрушать семьи. А если серьезно, некоторые считают это профнепригодностью, когда между партнерами на площадке возникают чувства. Однако я лично не вижу в этом ничего плохого, если, конечно, вы свободны и это не влияет на вашу работу. Собственно, так мы познакомились с моей прекрасной женой, актрисой Юлией Буйновской. Это произошло на кастинге в сериал, где мы в итоге сыграли вместе. Там в 2020 году и зародились наши чувства, переросшие впоследствии в маленькую семью.

Как жена реагирует на поцелуи или пикантные кадры с вами в кино?

Есть определенные преимущества в том, что мы оба – актеры. И одно из них – мы все понимаем, потому что знаем, как это все снимается и что это только работа. На самом деле очень трудно на площадке почувствовать что-то "лишнее" во время пикантных сцен, потому что в целом сложно полностью отвлечься от того, что вы с партнершей находитесь в окружении как минимум двадцати людей, которые смотрят на вас во все глаза. Так что мы просто делаем свое дело и не выносим это за пределы площадки.

Егор Козлов с женой

Два года назад 22 сентября вы женились. Какой была ваша свадьба?

На самом деле свадьбы у нас до сих пор не было. Мы лишь расписались в маленьком ЗАГСе на Подоле, где присутствовали самые близкие друзья и родственники. После этого съели тортик в кафе, где я тогда работал официантом. А настоящая свадьба ждет нас после победы. И мы очень ждем ее.

Почему ваши родные не смогли присутствовать?

Наши мамы не смогли приехать, потому что в первые месяцы большой войны уехали за границу. Моя мама с младшей сестрой живет сейчас в Британии, а мама Юли вывезла свою пожилую маму в Швейцарию, жила на тот момент там. К сожалению, они обе не могли все покинуть и вернуться в Украину на этот день. Однако они были постоянно с нами на видеосвязи.

Также отец Юли не смог приехать, потому что с первых дней полномасштабного защищает нашу страну, но он очень мечтал быть рядом с дочерью. Однако мой отец, брат, дедушка и бабушка пришли к нам, и это уже большая радость.

Егор Козлов и Юлия Буйновская / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Как праздновали вторую годовщину брака?

Мы празднуем каждый наш месяц вместе. Мы называем это месяцевщиной (до этого я не встречал такой термин, поэтому могу считать его нашим личным). В этот день мы идем на свидание или заказываем что-нибудь вкусненькое и смотрим в постели сериалы, или совмещаем все это.

На годовщине хочется, конечно, все делать с размахом, дарить "порш" или что-то вроде того, но пока что мы дарим друг другу любовь, устраиваем свидание и ограничиваемся не очень дорогими, но очень нужными и крутыми подарками.

Егор Козлов и Юлия Буйновская / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Где вас застала великая война? Какие моменты были самыми ужасными для вас?

Полномасштабное вторжение застало нас дома, в Киеве. Мы проснулись от взрывов, начали читать новости и были шокированы. Первые недели мы оставались в столице, следили за происходящим и не собирались уезжать. Однако в начале марта, когда враг стоял уже вплотную к Киеву, бои шли в Ирпене и Гостомеле, когда постоянно звучали предупреждения о возможных обстрелах градами, мы решили, что Юля должна уехать. Это было сложное решение, но через несколько дней она уже села на поезд и уехала со своей мамой, бабушкой, двумя собаками и котом за границу, а я остался дома. Вернулась Юля уже в конце весны, и с тех пор через все трудности мы приходим вместе.

Самым страшным было осознание, что в 26 лет я не умею ничего, кроме как быть актером. Поскольку наша профессия замерла на многие месяцы, мне пришлось с нуля учиться зарабатывать деньги, работая на обычных работах и зарабатывая за месяц столько, сколько до этого я зарабатывал за день. Я успел и шаурму покрутить, и в магазине настольных игр поработать, и баристой, и официантом. Однако этот путь очень сильно меня закалил и продолжает закалять. Я благодарен этой ситуации как минимум за то, что стал взрослее.

Егор Козлов / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Что помогает держаться, что мотивирует вас?

Я хочу большего от жизни, гораздо большего. Первые два с половиной года войны я прожил в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь близких. А теперь жалею об этом, потому что все, слава Богу, живы, а время пошло безвозвратно. И я столько всего мог сделать за это время, что могло кардинально изменить для нас все.

Больше я не хочу терять время. Хочу жить, хочу работать, хочу менять нашу жизнь к лучшему. Хочу готовиться к пополнению в семье, хочу любить. И делаю это. Это меня и мотивирует.

Напомним, "Батя" — это увлекательная история о заслуженном оперативнике, подполковнике Степане Степановиче Безбатько. После ухода на пенсию он надеялся на спокойную жизнь, однако его планы кардинально изменило полномасштабное российское вторжение. После года на передовой и ранения, Батя возвращается домой. По просьбе дочери Лиды, что работает судмедэкспертом, он соглашается помочь молодому следователю раскрыть запутанное дело об убийстве. Батя даже не догадывался, что этот следователь является его зятем. После раскрытия правды конфликты между молодым и амбициозным Юлианом Синицким и опытным оперативником только обостряются. Смогут ли они утолить эмоции ради разоблачения преступников и спасения семьи?

Смотри увлекательную историю "Батя" 7 октября в 20:15 на телеканале 2+2.

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