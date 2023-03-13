Актер "Лиги Смеха" Роман Иваненко погиб на фронте: реакция звезд на смерть коллеги

В бою за Украину погиб украинский актер, звезда шоу "Лига Смеха" Роман Иваненко, выступавший в команде "Наш формат".

О смерти украинского защитника сообщил капитан команды Владимир Черняк. Он рассказал, что Иваненко попал в окружение на Угледарском направлении, там был тяжело ранен и взят в плен. Российские оккупанты не предоставили Роману необходимой медицинской помощи и он скончался 28 февраля. Защитнику было 28 лет. У него остались жена и мама.

"Вчера, благодаря штурму, враг с позиций был выбит. Сегодня Романа эвакуировали "на щите"! Светлая память тебе, и всем, чью жизнь унес проклятый враг из России", – сказал Черняк.

Новость о смерти Романа Иваненко ошеломила украинских звезд, которые знали актера и дружили с ним. Соболезнования родным артиста выразили юмористы Игорь Ласточкин и Юрий Ткач, актриса Олеся Жураковская, Леся Никитюк и Владимир Дантес запостили на своих страницах в Instagram фото героя.

Игорь Ласточкин

Юрий Ткач

Олеся Жураковская

Фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

Владимир Дантес

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Леся Никитюк

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Андрей Бедняков

Фото: instagram.com/biedniakov

Финансово поддержать семью можно по реквизитам:

5 168 757 415 164 864 Катя Иваненко, жена;

5 168 745 612 984 648 Наталья Иваненко, мама.

Напомним, что в начале декабря 2022 года стало известно, что участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко погиб на фронте. С началом полномасштабного вторжения России в Украину Гаркавко пошел защищать нашу страну от российского оккупанта.

Читайте также: