Актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение под Соледаром: "Думал, что мне снесло пол-лица"

Украинский актер, звезда фильмов "Толока", "Обмен", "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" Дмитрий Линартович до 1 января 2023 года воевал под Бахмутом, а затем его направили в Соледар.

10 января во время доставки боекомплекта своим побратимам он получил ранение. Дмитрий в деталях рассказал, как это было – контузия прилетела через отверстие в БТРе. "Я думал, что мне снесло пол-лица. Словно ядро врезалось в висок", – рассказал Линартович.

Дмитрий Линартович

Также Дмитрий описал текущую ситуацию в Соледаре: "В городе очень сложная ситуация, ордынца очень много, он окружает. Но наши воины мужественно защищают нашу землю – и даже контрнаступают".

Полномасштабное вторжение актер встретил в ТрО, защищая Киев. После зачистки столицы пошел служить в ДШУ, предварительно пройдя соответствующие курсы. Получив статус десантника, попал на херсонское направление. После херсонского – на донецкое, в Бахмут.

Дмитрий Линартович

"Тяжелее всего – это когда происходят непрерывные обстрелы. Но ресурсы у врага уменьшаются. А еще есть холод, он притормаживает все процессы. Не только для нас, но и для ордынца", – признается Дмитрий.

Актер Дмитрий Линартович получил ранение под Соледаром и записал трогательное видео

Актер отметил важность мотивации во время боевых действий.

"Достать магазин, подсоединить, снять предохранитель и произвести выстрел – это не проблема. Главное – это внутренний мотив. У московита мотива нет, он слабый и обреченный. А наши воины ловят этот кураж, вдохновение сероманца и казака".

Дмитрий Линартович

Дмитрий пишет военные песни, которые выкладывает на своем YouTube-канале.

"Я занимаюсь песенным рассказом и буду делать это, пока не лягу в гроб костьми", – говорит он. Также он преподает в университете Шевченко на кафедре теле- и киноискусства. В будущем планирует заниматься не только музыкальной и образовательной деятельностью, но и, возможно, военной журналистикой – даже продолжит военную карьеру. "Я грезил этим с детства, мне нравится путь воина", – рассказывает Дмитрий.

Дмитрий Линартович / Фото: facebook.com/profile.php?id=100007214267359

После ранения мужчина не видит на один глаз. Пока он находится в госпитале на реабилитации.

Напомним, в конце декабря в боях под Бахмутом погиб режиссер Олег Бобало. Знаменитость с самого начала полномасштабного вторжения защищал страну от оккупационных войск.

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