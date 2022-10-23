Актер Невский подтвердил стереотипы Голливуда о плохих россиянах: "Ужасная реальность доказывает"

Актер Голливуда, родом из России, Александр Невский высказался о массированных обстрелах Украины.

Знаменитость отметила, что его шокировало то, что оккупанты обстреливают критически важную инфраструктуру, которая крайне необходима украинцам. Также актера удивляет, что руководство РФ публично призывает лишить мирных людей отопления и света.

"Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Артиллерия РФ бьет по жизненно важным объектам инфраструктуры Украины", – написал в своем Twitter Александр.

Российские политики с телеэкранов призывают оставить мирных украинцев тепла и света. Артиллерия РФ бьет по жизненно принципиальным объектам инфраструктуры Украины.

Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о «плохих русских». Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время по-другому. — Alexander Nevsky (@NevskyAlexandr) October 21, 2022

Актер, живущий с 1999 года в США, отметил, что пытался бороться со стереотипами в Голливуде о "плохих россиянах". Впрочем, это оказалось бесполезным. Настоящее доказало, что это не стереотипы, а реальность.

"Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о "плохих россиянах". Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе", — отметил актер.

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