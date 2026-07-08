Актер Олег Загородний впервые рассекретил свои отношения и какой бизнес открыл с возлюбленной

Олег Загородний

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Украинский актер Олег Загородний впервые рассекретил свои отношения и рассказал о бизнесе, который создал с любимым человеком.

Артист не из тех, кто охотно делится подробностями личной жизни. Однако в интервью Алине Доротюк знаменитость признался, что не одинок. В частности, Олег Загородний находится в отношениях. Возлюбленную актер не показывает, поскольку она не публичная. Тем не менее, парочку можно застать во время прогулки за ручки или в объятиях.

«Я не скрываю личную жизнь. Просто человек не публичный. Нас люди видят вместе в городе. Если бы я скрывал, мы бы тайно встречались. Каждый день вместе гуляем за ручки, объятия и так далее. Я официально в отношениях, а в паспорте ничего не написано. Я сказал, если меня заберут (мобилизуют — прим. ред.), то будем что-то думать», — поделился артист.

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Олег Загородний

Кстати, Олег Загородний вместе с возлюбленной открыл бизнес пять лет назад. У парочки есть общее кафе. Актер уверяет, что его бизнес прибыльный. Единственное, что кофейня не приносила средства этой зимой, когда были постоянные отключения света, и в начале полномасштабного вторжения.

«Кофейня появилась благодаря личной жизни, о которой я не очень рассказываю. Можно сказать, что вдвоем открыли. Слава Богу, прибыльный. Бизнес был неприбылен буквально вот сейчас, когда тяжелая зима была и очень много расходов было, мало когда свет был, хорошо, что оно все кончилось. И неприбыльным был в первые два-три месяца войны», — делится артист.

Напомним, недавно ведущий Евгений Фешак подтвердил тайный роман с коллегой. Он даже успел поделиться их романтичными фото.

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