Актер-путинист Сергей Пускепалис, который поддерживал войну в Украине, погиб в ДТП

Сегодня, 20 сентября, в России умер актер Сергей Пускепалис, который поддерживал войну в Украине и неоднократно посещал оккупированный страной-агрессором Донбасс.

Отмечается, что путинист погиб в ДТП. Как пишут российские пропагандисты, актер столкнулся с грузовиком в Ростовском районе. От полученных травм Пускепалис погиб.

"Судя по всему, удар пришелся в сторону микроавтобуса. После такого не выживают. Я видел одно накрытое тело, лежавшее на асфальте", — рассказал очевидец аварии.

Сергей Пускепалис / Фото: kino-teatr.ru

Отметим, Сергей Пускепалис прославился благодаря фильму "Как я провел этим летом". Актер был ярым поклонником политики кремлевского диктатора Путина и публично поддерживал войну в Украине. Более того, его жена разделяла его взгляды.

В частности, путинист еще с 2016 года активно ездит на Донбасс и помогает российским оккупантам, среди которых и его товарищ. Кроме того, он помогал российским захватчикам деньгами, гуманитарной помощью и даже транспортом.

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