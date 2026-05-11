Актер Ращук впервые обратился к экс-жена, которая обвинила его в измене ее беременной с любовницей

Виктория Билан и Владимир Ращук / © instagram.com/vikki.bilan

Украинский актер Владимир Ращук впервые обратился к экс-жене Виктории Билан после того, как она обвинила его в изменах с любовницей, когда она была беременной.

Артист опубликовал в Instagram-stories фото бывшей избранницы, где она держит на руках их общего сына Ярему. В частности, он это сделал по случаю Дня матери, который в Украине в этом году праздновали 10 мая. Таким образом Владимир Ращук поздравил Викторию Билан с особенным событием. Также он поблагодарил ее за сына.

«С Днем матери! Спасибо за сына!» — обратился к бывшей жене актер.

Виктория Билан с сыном от Владимира Ращука

Отметим, в начале апреля вокруг личной жизни Владимира Ращука и Виктории Билан разгорелся скандал. Актер объявил, что разошелся с женой, поскольку полюбил другую. Сначала Билан хранила молчание, но впоследствии пошла на интервью к Алине Доротюк и раскрыла свою версию событий. Артистка сообщила, что муж ей изменил. Когда Билан была беременной, Ращук закрутил роман на стороне. Актриса об этом узнала, но мужчина обещал ей порвать с любовницей и делать все возможное, чтобы она его простила. Однако роман Ращука на стороне продолжался. Наконец, Виктория Билан поставила точку. Тем временем актер начал жить с любовницей и сейчас именно с ней строит личную жизнь.

