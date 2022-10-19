Актер родом из Украины Батурин поддержал войну и пожаловался, что родители называют его предателем

Юрий Батурин от 24 февраля не общается со своими родителями и не понимает, почему они считают его предателем.

Известный актер Юрий Батурин, родом из Кировоградской области, однако много лет живущий в РФ, поддержал полномасштабное вторжение России в Украину.

В частности, артист от 24 февраля перестал общаться с родителями, которые, в отличие от него, не поддерживают враждебную войну, развязанную страной-агрессором. Батурин возмущается, что родные люди, которые живут в Кировоградской области, считают его предателем.

Юрий Батурин / Фото: kino-teatr.ru

"Я им враг. Не общаюсь с ними от 24 февраля. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. Им уже высказывало окружение, мол, как же так, что с Юрой... ", – сообщил актер на российском пропагандистском шоу.

Батурин цинично заявил, что в любой момент готов забрать родных, которых ежедневно обстреливает Россия, к себе. Более того, он считает, что его родители якобы вообще находятся в "плену".

Юрий Батурин / Фото: kino-teatr.ru

"У меня ничего не изменилось по отношению к ним. Не общаюсь с ними, потому что не хочу провоцировать больных людей, которые там находятся. Живу с мнением, что они просто в плену", — цинично заявил актер.

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