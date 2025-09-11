Актер Роман Луцкий рассказал о засилье россиян на кинофестивалях и как с этим бороться

Роман Луцкий

Сегодня, 11 сентября, в украинских кинотеатрах стартовал показ фильма "Медовый месяц", где актер Роман Луцкий исполнил одну из главных ролей.

На допремьерном сеансе в разговоре с журналистами ТСН.ua звезда фильмов "Сторожевая застава" и "Секс и ничего личного" рассказал о засилье россиян на кинофестивалях, и как, по его мнению, с этим можно бороться.

"Нас должно быть полно по всему миру. Потому что россиян много повсюду на всех фестивалях. А нам нужно тоже быть проявленными еще больше, еще больше работать, заполнять все скважины. Нам нужно пробовать влиять на фестивали, вытеснять, но это должна быть государственная политика, государственная пропаганда. Нас должны слышать всюду, мы должны показывать везде. вы же понимаете, сколько денег они вкладывают в это, а сколько мы. Культурная дипломатия очень эффективна, если ею заниматься”, - поделился с ТСН.ua Роман Луцкий.

Актер Роман Луцкий и актриса Ирина Нирша играют главные роли в фильме "Медовый месяц"

Напомним, в фильме "Медовый месяц" Роман Луцкий играет психоаналитика Тараса, который вместе со своей любимой (актриса Ирина Нирша) оказывается в ловушке собственной квартиры в первые дни полномасштабного вторжения.

"Он психоаналитик, а я актер, но у нас есть общие черты. Например, то, что мы анализируем поведение людей", - признается актер.

Отметим, фильм уже получил Гран-при на различных кинофестивалях. И теперь его смогут оценить и наши зрители. К слову, сегодня показ пройдет в столичном кинотеатре "Жовтень" с участием съемочной группы. Медиапартнер - телеканал "1+1 Украина" и 1+1 media.