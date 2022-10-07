Актер Руслан Ханумак признался, почему не возвращается в Украину: "Страшно, не хочу умереть"

Известный режиссер и сценарист откровенно признался, как это произошло, что 24 февраля он оказался с семьей за рубежом.

Звезда сериала "100 тысяч минут вместе", ведущий и актер Руслан Ханумак в интервью "ЖВЛ" рассказал, почему в день полномасштабного вторжения РФ в Украину оказался за границей в Европе.

Они планировали этот отпуск давно ко дню рождения его жены – блогера Алины Шаманской. С началом войны супруги сразу начали ходить на митинги в поддержку Украины, говорить в социальных сетях о происходящем на родине.

Руслан Ханумак с семьей / Фото: instagram.com/hanumak

Руслана многие упрекали в том, что он знал о вторжении и именно поэтому уехал в Европу заранее.

"Ну, весь мир это знал, американская разведка предупреждала. 16, 18, 20-е, 22-е. Когда эта гнида выступила, что "я декоммунизирую", это все... Это какая-то судьба, что мы летели на день рождения. Это как-то так совпало, что значит так нужно", – прокомментировал Ханумак.

Почему Руслан Ханумак не вернулся в Украину, когда началась война и чем занимается в США

В первые недели самой главной задачей для него, говорит Руслан, стала безопасность оставшихся в Запорожье родных. Они противились уезжать из уже прифронтового города. Но в конце концов часть родни ему удалось уговорить поехать на запад страны. Руслан же с женой и сыном, спустя несколько месяцев пребывания в Европе, переехали в США. Тогда Ханумак получил еще большую порцию хейта, что не вернулся в Украину в такое трудное время:

"Я все читал. А что мне говорить? Это очень больно было и сейчас такое несется, немного легче. Надо оправдываться за то, что не вернулся. Да, надо. Несколько раз сделал, получил еще больше хейта. И что мне делать? В такие ситуации попало очень много артистов. Надо пережить это. Почему не приехал воевать? Потому что страшно, не хотел умереть", — честно признался Ханумак.

С негативом Руслан смирился. Они с женой не собираются оставаться в США навсегда и на расстоянии он нашел военных в Украине, которым регулярно помогает. Но Руслан просит их этого не афишировать.

"Был случай, я попросил удалить. Все, кто получал помощь и все, кто получал поддержку – материальную или военную амуницию, публичной благодарности мне не нужно", — сказал режиссер.

Ханумак продолжает работать как сценарист и в Америке, а недавно стал продюсером и музыкантом. Но в ближайшее время звезда планирует приехать на Родину.

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