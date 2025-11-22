Актер Сергей Кисель впервые полностью показал свою дочь-красавицу: как выглядит годовалая девочка

Сергей Кисель

Звезда сериалов от «1+1 Украина», известный украинский актер Сергей Кисель впервые показал свою дочь.

Так, год назад 21 ноября у звезды родился третий ребенок. Жена артиста подарила ему дочь. И вот в ее первый день рождения Сергей решил больше не скрывать ее. На своей странице в Instagram он опубликовал серию милых фото с малышкой.

Сергей Кисель с дочерью

В то же время актер признался, что в такие непростые времена его спасают дети. Он отметил, что для него рождение дочери в прошлом году стало особой связью, которую он ценит больше всего.

«Марии исполнился год, я ловлю себя на ощущении, будто на руках у меня целый мир, который еще ничего не знает о темноте. Хочется держать его тише, теплее, дольше. Связь между отцом и дочкой особенная — почти незаметная со стороны, но внутри очень сильная. Когда она улыбается, я понимаю: именно эти мгновения надо беречь больше всего», — отметил звезда в совместном посте с СТБ.

Сергей Кисель с дочерью

