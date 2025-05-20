Актер Сергей Кисель впервые рассекретил роман с известной певицей, который скрывал 20 лет

Сергей Кисель / © скриншот с видео

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Украинский актер Сергей Кисель впервые рассекретил роман с известной певицей, который держал в тайне 20 лет.

Артист в далекие 2000-е годы пытался реализоваться как певец. Кисель даже победил на проекте "Караоке на Майдане" и попробовал силы на "Шансе". Актер в интервью Алине Доротюк вспомнил, как продюсер Игорь Кондратюк пригласил его выступить на концерте, который организовывали для LG. Там Сергей Кисель познакомился с Мариной Маковий, которая тоже участвовала в "Шансе". Впоследствии пара начала встречаться. Они съехались и даже основали свой дуэт, в котором работали вместе в течение пяти лет.

Марина Маковий / © скриншот с видео

"На концерте я познакомился с девушкой из "Шанса" Мариной Маковий. И через некоторое время мы начали встречаться. Это был далекий 2005 год, кажется. И мы начали встречаться, причем она из Николаева, я из Хмельницкого. Познакомились в Киеве, начали встречаться телефонами. Начали работать вместе, нас звали на корпоративы, концерты, был большой тур. Мы вместе жили и работали пять лет", – поделился актер.

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Пара столкнулась с проблемой нехватки денег. Сергей Кисель вспоминает, что был период, когда артисты не зарабатывали, они с Мариной не стали исключением. Наконец певица начала искать другие источники дохода и предлагала им разделиться в карьерном плане. Дуэт начал распадаться, а Кисель ревновал избранницу. Последней каплей для Марины стало то, что возлюбленный отказался ехать с ней на Славянский базар. После этого певица собрала вещи и ушла. Так роман пары и закончился.

Сергей Кисель и Марина Маковий / © скриншот с видео

"Не помню, что это был за период, но в артистов не стало работы, и у нас тоже. Мы сидели без работы, собственно, без денег. И тогда она начала искать. А давай, говорит, я запишу себе и тебе песню. А я говорю, жди, а как, не дуэтом, ты меня бросаешь? Когда-то, в определенный момент, она подходит и говорит: "Меня пригласили на Славянский базар в Витебске. Поедешь со мной?". Я говорю: "Нет. Почему я должен с тобой ехать?". Она мне: "Ну как, мы ведь с тобой пара, ты же можешь меня сопровождать". Я говорю, что нет. Ну, и через месяц не стало этого союза вообще", - поделился актер.

Напомним, недавно победительница "Холостяка-13" Инна Белень рассекретила свой новый роман. Блогерша уже успела показать возлюбленного.