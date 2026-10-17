Сергей Стрельников / © instagram.com/sergiystrelnikov

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Звезда фильма «Довбуш», украинский актер Сергей Стрельников после вступления в ряды ВСУ показал, как в бронежилете тренируется.

В начале октября стало известно, что артист официально стал военнослужащим. После этого Сергей Стрельников стал больше делиться контентом о своей службе в армии. В частности, актер в Instagram показал, как готовился к базовой общевойсковой подготовке (БОВП).

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Сергей Стрельников тренировал свое тело, чтобы выдерживать физические нагрузки. Артист занимался спортом и выполнял разные упражнения с гантелями. При этом актер был одет в бронежилет. Очевидно, таким образом он хотел, чтобы тело привыкало к тому, что теперь его часто придется носить.

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«Как я готовился к БОВП», — подписал кадры с тренировкой актер.

Сергей Стрельников / © instagram.com/sergiystrelnikov

Отметим, 8 октября Сергей Стрельников объявил, что вступил в ряды ВСУ. Актер присоединился к батальону беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем и уже принял присягу.

Напомним, военным сейчас также является звезда сериала «Виталька» Гарик Бирча. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что известно о службе актера в ВСУ, его тайной женитьбе и рождении дочери.

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