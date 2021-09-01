Актер сериала "Моя улюблена Страшко" Кияшко рассказал, как снимали картину

Также артист рассказал о своем ярком персонаже.

На телеканале 1+1 стартовал долгожданный украиноязычный сериал "Моя улюблена Страшко".

Премьера стала лучшим сериалом дня. Это украинская адаптация культовой колумбийской истории "Ugly Betty". Однако украинская версия сериала несколько отличается от оригинального формата. Она отражает реалии современной жизни украинцев в большом городе, их проблемы и вызовы.

Утром студию "Сніданку з 1+1" посетил Заслуженный артист Украины Сергей Кияшко, который в сериале воплотил образ экспрессивного и яркого работника бьюти-компании Мирослава. Актер рассказал, что кастинг-директор сериала сразу предложил ему прийти на кастинг этой роли.

Актер Сергей Кияшко рассказал, как снимали сериал "Моя любимая Страшко" и почему его стоит смотреть

По итогу, Кияшко утвердили на роль креативного директора компании "Бон Визаж". Он рассказал о своем персонаже:

"Он считает, что он гений. Он творческий человек. Его бы тогда не терпели, у него скверный характер. Но он действительно гениальный человек. Он честолюбив. Он справедлив", — описал своего героя Кияшко.

Также актер поделился, что в языке его персонажа присутствует импровизация, но не так много, поскольку у Мирослава "язык достаточно изящный" и он мастерски владеет словом.

Напомним, ранее актриса Ирина Поплавская, которая сыграла главную роль в сериале "Моя улюблена Страшко" призналась, что в школе ее травили из-за изменения голоса. Также в юности подруга артистки высмеяла ее желание стать актрисой.

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