Актер Стивен Фрай рассказал, как в Киеве прятался от российских ракет: "В городе взрывы"

Знаменитость два часа провел в укрытии во время вражеской атаки на столицу Украины.

Известный британский актер и юморист Стивен Фрай рассказал, какой была его ночь, когда российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине.

Артист остановился в одной из гостиниц Киева. Почти в пять утра Фрай проснулся. Включили сигнал воздушной тревоги, и администрация гостиницы попросила всех жителей немедленно спуститься в бомбоубежище. Актер послушался и пошел к укрытию. По словам знаменитости, в бомбоубежище было немало людей. Они пытались отвлечься, разговаривали между собой, а желающие пили кофе. За это время Фрай не услышал ни звука ракет, ни пролетающих дронов.

Стивен Фрай / Фото: Associated Press

"Проснулся в 4:45 утра от настойчивого голоса, который приказывал всем в отеле спускаться в бомбоубежище. Итак, мы здесь. Кто-то показал мне приложение для загрузки: как видите, согласился с приказом оставаться в укрытии. Итак, мы все в подвале отеля. Кофеварка. Лежаки. Люди весело смеются и разговаривают. Никакого звука дронов или ракет, которые я могу обнаружить…", — поделился актер.

Через час администрация гостиницы снова дала уведомление о том, чтобы все оставались в укрытии, ведь в Киеве звуки взрывов. Фрай вспомнил, что некоторые жильцы все же вернулись в свои номера. Впрочем, они через 10 минут спустились к укрытию, ведь, вероятно, услышали звуки взрывов.

Стивен Фрай / Фото: Associated Press

"Прошел час, все непонятно. Фактически новое объявление: "Обратите внимание, в городе взрывы. Оставайся в укрытии". Некоторые гости отеля пожали плечами и вернулись к своим номерам. Через 10 минут, стыдливо вернулись назад", — рассказал актер.

Юморист отметил, что после вражеской ракетной атаки на Киев, в столице продолжает кипеть жизнь, а на улицах гуляет немало людей.

Напомним, недавно Стивен Фрай резко обратился к россиянам. Актер отметил, какая единственная судьба может ожидать оккупантов.

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