Актер Стивен Фрай в Киеве показал уничтоженную вражескую технику и резко обратился к россиянам

Известный британский комедийный актер Стивен Фрай в Киеве показал сгоревшую вражескую российскую технику и резко обратился к оккупантам.

В частности, знаменитость волнуется за судьбу Украины в войне с Россией. Фрай желает украинцам скорейшей победы и вернуть все оккупированные захватчиками земли. Актер призывает страны Европы не прекращать помогать Украине и ВСУ.

Тем временем россиянам актер может сказать только одно – чтобы они сдавались и без всяких ультиматумов покинули украинские земли.

Стивен Фрай в Киеве / Фото: instagram.com/stephenfryactually

"Очевидно, я бы хотел, чтобы у Путина был какой-то инсульт или его бы пожизненно арестовали, и он доживал века где-то в подвале. Но вот что бы я хотел сейчас, конкретно, чтобы Запад не прекращал поддержку украинцев. Я немного волнуюсь из-за американских выборов в следующем году. И я, конечно, желаю Вооруженным силам Украины успехов на поле боя. А россиянам скажу: единственное решение для них — отступить и прекратить говорить ультиматумами типа "вот как отдадите Донбасс, то может мы подумаем..." Нет! Вы не можете отдать им то, что им не положено! Так что я желаю украинцам устойчивости", — сказал актер в интервью Елене Фроляк.

Стивен Фрай в Киеве / Фото: instagram.com/stephenfryactually

Стивен Фрай также поделился своими впечатлениями от поездки в Киев. В частности, он отметил, что был очень удивлен, какая столица Украины действительно красивая. Но воздушные тревоги возвращают к современным реалиям и напоминают, что в стране идет война.

Стивен Фрай / Фото: Associated Press

"Конечно, я на все смотрел, как чудаковатый турист еще в поезде. И, конечно, я по своей неосведомленности думал увидеть разрушенные войной здания просто повсюду, на каждом шагу. А на самом деле ты видишь современные дома. Это то, что я увидел, например, в центре Киева… Красивая опера, люди спешат по своим делам, кафе работают, магазины открыты… А потом раздалась воздушная тревога, и это меня вернуло к реальности, и ты понимаешь, что вот она – опасность… И это правда. И небезопасно повсюду. Но, несмотря на это, я все равно буду путешествовать. Город Киев – фантастический", — поделился актер.

Напомним, Стивен Фрай на днях на поезде из Польши приехал в Киев. Актер уже раскрыл, почему прибыл в Украину.

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