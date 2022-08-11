Актер Стороженко получил серьезное ранение на передовой: "Накрыли кассетные мины"

Актер Виктор Стороженко получил серьезное ранение в Донецкой области.

В своем Instagram знаменитость рассказал, что оккупанты захватили их позиции. Однако они выгнали захватчиков и отправили их на концерт Кобзона.

"Адское сражение в Донецкой области. Битва продолжалась с 7:00 и до заката, при поддержке танков и преобладающей артиллерии п**ары захватили наши позиции. Вечером мы уничтожили врага и вернули контроль над фронтом", — рассказал актер. .

Актер сообщил, что впоследствии оккупанты накрыли их позиции минами. Стороженко получил серьезные ранения. Уже после медицинской эвакуации знаменитость узнал, что ВСУ зачистили от захватчиков линию фронта, где служил актер.

Фото: martinfildman/Instagram

"Наша команда расчетом разбила их на захваченной позиции, все п**ары, забежавшие в блиндаж, 200-е, после чего штурмовая бригада выдвинулась на зачистку. В 18:45 нашу точку накрыли кассетные мины! Уже во время мед. эвакуации мы узнали, что все расчещено, фронт под нашим контролем! Моя жертва не напрасна! Слава Украине!" – отметил актер.

Читайте также: