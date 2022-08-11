Актер Стороженко получил серьезное ранение на передовой: "Накрыли кассетные мины"

Известный актер Мартин Филдман, настоящее имя которого Виктор Стороженко, попал в больницу.
Актер Виктор Стороженко получил серьезное ранение в Донецкой области.
В своем Instagram знаменитость рассказал, что оккупанты захватили их позиции. Однако они выгнали захватчиков и отправили их на концерт Кобзона.
"Адское сражение в Донецкой области. Битва продолжалась с 7:00 и до заката, при поддержке танков и преобладающей артиллерии п**ары захватили наши позиции. Вечером мы уничтожили врага и вернули контроль над фронтом", — рассказал актер. .
Актер сообщил, что впоследствии оккупанты накрыли их позиции минами. Стороженко получил серьезные ранения. Уже после медицинской эвакуации знаменитость узнал, что ВСУ зачистили от захватчиков линию фронта, где служил актер.
"Наша команда расчетом разбила их на захваченной позиции, все п**ары, забежавшие в блиндаж, 200-е, после чего штурмовая бригада выдвинулась на зачистку. В 18:45 нашу точку накрыли кассетные мины! Уже во время мед. эвакуации мы узнали, что все расчещено, фронт под нашим контролем! Моя жертва не напрасна! Слава Украине!" – отметил актер.
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