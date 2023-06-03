Актер-трансгендер Эллиот Пейдж назвал имя известной актрисы, с которой встречался до смены пола

Канадский актер-трансгендер Эллиот Пейдж, который до смены пола был актрисой Эллен Пейдж, готовит к выходу мемуары "Pageboy", которые увидят свет на следующей неделе.

В Сети появились некоторые отрывки из этой книги. В ней, в частности, Пейдж откровенно признался, что имел отношения с актрисой Кейт Мара. По словам актера, они встречались во время съемок фильма "Люди Икс: Дни прошлого будущего" в 2014 году, вскоре после того, как Пейдж признался в своей гомосексуальности. В 2020 году Пейдж стал трансгендером, пишет People.

Кейт Мара / Фото: Associated Press

"Первым человеком, в которого я влюбился после того, как мое сердце было разбито, была Кейт Мара", – сказал Пейдж.

Он также отметил, что у Мары "в то время был парень, прекрасный и талантливый Макс Мингелла". По словам Пейдж, Макс тогда поддержал Кейт, исследовавшую свои чувства с Эллиотом. Мара, в свою очередь, якобы сказала Пейдж: "Я никогда не думала, что смогу любить двух человек, и теперь я знаю, что могу".

Эллен Пейдж и Кейт Мара в 2017 году на премьере "Мои дни с Мерси" / Фото: Associated Press

Отметим, что Эллиот Пейдж и Кейт Мара также сыграли влюбленных в мелодраме "Мои дни с Мерси" в 2017 году. Это было до смены пола Пейдж.

Эллен Пейдж и Кейт Мара в 2017 году на премьере "Мои дни с Мерси" / Фото: Associated Press

Поговаривают, что теплые приятельские отношения между Эллиот Пейдж и Кейт Мара остались до сих пор. Кейт даже намерена поддержать Эллиота во время презентации его книги.

В своих мемуарах Пейдж также рассказал о романе с другой актрисой, которая была его коллегой по фильму. Впрочем, что за картина и кто была эта актриса - Эллиот не уточнил:

"Некоторые из моих друзей даже не знали, что я был в отношениях", – сказал Пейдж, добавив, что пара просто выдавала из себя друзей, когда они были вместе на публике.

Напомним, что Эллиот Пейдж до смены пола прославился благодаря ролям в лентах "Джуно", "Начало", а также в двух частях серии фильмов "Люди Икс", а также в сериале "Академия Амбрелла". 1 декабря 2020 года Пейдж в своем аккаунте в Instagram совершил каминг-аут как транс-мужчина под именем Эллиот.

Эллиот Пейдж до смены пола / Фото: instagram.com/elliotpage

Эллиот Пейдж до смены пола / Фото: instagram.com/elliotpage

Эллиот Пейдж / Фото: instagram.com/elliotpage

В январе 2018-го года, еще тогда Эллен Пейдж вступила в брак со своей партнершей, танцовщицей Эммой Портнер. Но в январе 2021-го супруги объявили о разводе.

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