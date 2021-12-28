Актер-трансгендер Эллиот Пейдж показал, как изменился через год после смены пола

Актер-трансгендер Эллиот Пейдж показал, как изменился через год после смены пола

Фаны заметили, что артист стал выглядеть счастливее.

Голливудский актер-трансгендер, звезда ленты "Джуно" Эллиот Пейдж показал, как изменился через год после смены пола.

На странице в Instagram артист разместил кадр, сделанный во время прогулки вместе с домашним любимцем, собакой породы мальтипа по кличке Мо. "Отправляем вам немного любви", — подписал кадр Пейдж.

Эллиот сменил пол год назад / instagram.com/elliotpage

На фото Эллиот предстает в кепке, куртке и беспроводных наушниках, на руках он держит четырехлапого друга и улыбается в камеру.

Эллиот Пейдж сделал операцию по удалению груди / instagram.com/elliotpage

В свою очередь, фолловеры страницы Пейджа отметили, что после смены пола он стал выглядеть счастливее и увереннее. "Какой ты симпатичный", "мне очень нравятся твои перемены", "я в восторге от того, что с тобой происходит. Ты меня вдохновляешь".

Отметим, что в декабре 2020 года актриса Эллен Пейдж объявила, что она сменила пол. Артистка попросила теперь называть себя в соответствии с гендером – Эллиотом.

Эллиот Пейдж к смене пола / Getty Images

До этого, в январе 2018 года, Эллен вступила в брак со своей партнершей, танцовщицей Эммой Портнер. Но в январе 2021-го супруги объявили о разводе.

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