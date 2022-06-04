Актер-трансгендер Эллиот Пейдж показал, как выглядит сейчас его тело: "Никогда не буду женщиной"

Актер-трансгендер Эллиот Пейдж показал, как выглядит сейчас его тело: "Никогда не буду женщиной"

Голливудский актер-трансгендер Эллиот Пейдж, в конце 2020 года сменивший пол, украсил обложку издания Esquire.

Звезда фильмов "Джуно", "Начало" и "Люди Икс" снялся в черно-белой фотосессии, где показал, как изменилась его фигура. В частности, 35-летний знаменитость похвастался обнаженным накачанным торсом и засветил шрамы после мастэктомии.

Кроме того, Пейдж дал интервью журналу. Так, он рассказал о своем трансгендерном переходе и сложностях, связанных с этим.

Эллиот указал, что проблемы с неприятием себя у него возникли еще в детстве. В частности, он чувствовал себя гораздо комфортнее в компании мальчиков, очень любил играть в футбол. Как рассказал актер, большим потрясением для него стало деление мальчиков и девочек.

"Я помню год, когда девочек и мальчиков разделили по разным командам. Я был так растерян, так расстроен. Я плакал и говорил маме: "Пожалуйста, еще один год, еще один год!". Когда я играл с мальчиками в футбол на перерывах и во время обеда — я был в восторге. Мне дали поиграть еще год, потом пришлось перейти в женскую команду", — поделился он.

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Также Пейдж не мог представить себя старой женщиной: "У меня не было будущего. Я никогда не был девушкой. Я никогда не буду женщиной".

Напомним, актер рассказал о своей гомосексуальности в 2014 году. Через четыре года тогда еще Эллен женилась на своей возлюбленной. В конце 2020 звезда заявил, что считает себя трансгендерным мужчиной. А в 2021 супруги объявили о разводе.

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