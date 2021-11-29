Актер-трансгендер Пейдж обнажил мускулистый торс и показал шрамы после мастэктомии

Звезда в прошлом году сменил пол.
Голливудский актер-трансгендер Эллиот Пейдж, который в конце прошлого года сменил пол, показал, как выглядит его тело.
Так, в фотоблоге 34-летняя звезда лент "Джуно" и "Начало" опубликовал селфи, где позировала в своей спальне в спортивных штанах. Эллиот похвастался мускулистым торсом и засветил шрамы после мастэктомии.
В сообщении знаменитость поделился, что приобрел новый смартфон.
Менее чем за сутки публикация собрала более 1,6 млн лайков и 20 тысяч комментариев. Пользователи писали, что Пейдж выглядит великолепно.
- О Боже! Ты невероятен
- Выглядишь горячо
- Ты такой красивый и счастливый
Заметим, в декабре в 2020 году актриса Эллен Пейдж объявила, что она сменила пол. Артистка попросила называть себя в соответствии с гендером – Эллиотом. До этого, в январе в 2018-м знаменитость поженилась со своей партнершей, танцовщице Эммой Портнер. Но в январе в 2021 году пара объявила о разводе.
Впоследствии звезда впервые как мужчина появился на обложке журнала. Артист рассказал, как перенес мастэктомию.
До смены пола он выглядел так:
Читайте также: