Актер-трансгендер Пейдж обнажил мускулистый торс и показал шрамы после мастэктомии

Звезда в прошлом году сменил пол.

Голливудский актер-трансгендер Эллиот Пейдж, который в конце прошлого года сменил пол, показал, как выглядит его тело.

Так, в фотоблоге 34-летняя звезда лент "Джуно" и "Начало" опубликовал селфи, где позировала в своей спальне в спортивных штанах. Эллиот похвастался мускулистым торсом и засветил шрамы после мастэктомии.

Эллиот Пейдж / instagram.com/elliotpage

В сообщении знаменитость поделился, что приобрел новый смартфон.

Менее чем за сутки публикация собрала более 1,6 млн лайков и 20 тысяч комментариев. Пользователи писали, что Пейдж выглядит великолепно.

О Боже! Ты невероятен

Выглядишь горячо

Ты такой красивый и счастливый

Заметим, в декабре в 2020 году актриса Эллен Пейдж объявила, что она сменила пол. Артистка попросила называть себя в соответствии с гендером – Эллиотом. До этого, в январе в 2018-м знаменитость поженилась со своей партнершей, танцовщице Эммой Портнер. Но в январе в 2021 году пара объявила о разводе.

Впоследствии звезда впервые как мужчина появился на обложке журнала. Артист рассказал, как перенес мастэктомию.

До смены пола он выглядел так:

Эллиот Пейдж до смены пола / instagram.com/elliotpage

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