Актер-военный Андрей Синишин погиб на фронте

С апреля 2025 года артист считался без вести пропавшим.

Андрей Синишин

Украинский актер Андрей Синишин погиб на фронте.

Печальную новость сообщили на странице львовского театра имени Леся Курбаса. 11 сентября там опубликовали в Instagram пост, в котором отметили, что их коллега погиб. Андрей пропал без вести еще в апреле 2025 года.

Андрей Синишин отдал свою жизнь 16 апреля вблизи села Юнаковка на Сумщине. Он оставил светлую память как актер и преданный воин Вооруженных сил Украины.

Андрей Синишин

Прощание с Андреем состоится 13 сентября:

  • 11:00 — начало церемонии похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (Львов, ул. Театральная, 11)

  • 11:40 — общегородская церемония прощания на площади Рынок

  • 11:45 — выезд в семейный дом в с. Розворяны

  • 12:45 — прощание в семейном доме (ул. Зеленая, 38)

  • 13:00 — прощание в Церкви святого Ильи (с. Розворяны)

  • 14:00 — захоронение на местном кладбище.

