Актер-военный Андрей Синишин погиб на фронте

Андрей Синишин

Украинский актер Андрей Синишин погиб на фронте.

Печальную новость сообщили на странице львовского театра имени Леся Курбаса. 11 сентября там опубликовали в Instagram пост, в котором отметили, что их коллега погиб. Андрей пропал без вести еще в апреле 2025 года.

Андрей Синишин отдал свою жизнь 16 апреля вблизи села Юнаковка на Сумщине. Он оставил светлую память как актер и преданный воин Вооруженных сил Украины.

Андрей Синишин

Прощание с Андреем состоится 13 сентября:

11:00 — начало церемонии похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (Львов, ул. Театральная, 11)

11:40 — общегородская церемония прощания на площади Рынок

11:45 — выезд в семейный дом в с. Розворяны

12:45 — прощание в семейном доме (ул. Зеленая, 38)

13:00 — прощание в Церкви святого Ильи (с. Розворяны)

14:00 — захоронение на местном кладбище.

