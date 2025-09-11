- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 3137
- Время на прочтение
- 1 мин
Актер-военный Андрей Синишин погиб на фронте
С апреля 2025 года артист считался без вести пропавшим.
Украинский актер Андрей Синишин погиб на фронте.
Печальную новость сообщили на странице львовского театра имени Леся Курбаса. 11 сентября там опубликовали в Instagram пост, в котором отметили, что их коллега погиб. Андрей пропал без вести еще в апреле 2025 года.
Андрей Синишин отдал свою жизнь 16 апреля вблизи села Юнаковка на Сумщине. Он оставил светлую память как актер и преданный воин Вооруженных сил Украины.
Прощание с Андреем состоится 13 сентября:
11:00 — начало церемонии похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (Львов, ул. Театральная, 11)
11:40 — общегородская церемония прощания на площади Рынок
11:45 — выезд в семейный дом в с. Розворяны
12:45 — прощание в семейном доме (ул. Зеленая, 38)
13:00 — прощание в Церкви святого Ильи (с. Розворяны)
14:00 — захоронение на местном кладбище.
