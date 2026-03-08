Актер-военный Девизоров после развода из-за измены закрутил новый роман с известной артисткой

Максим Девизоров / © instagram.com/devizorov

Звезда "Перших ластівок", актер-военный Максим Девизоров после скандального развода закрутил новый роман.

Избранницей артиста стала актриса Полина Нестерова, которая и официально подтвердила их отношения на проекте "Ближче до зірок". Однако больше подробностей она раскрывать не стала. Во-первых, Девизоров является военным, поэтому актриса мало что может говорить. Во-вторых, Нестерова с нежностью относится к их отношениям и оберегает их.

"Поскольку это военный человек, я не хочу об этом говорить. Это даже, во-вторых, а во-первых, это единственный в моей жизни сейчас остров безопасности. Я к этому отношусь очень и очень нежно, потому что действительно мало кто за тебя порадуется", - поделилась артистка.

Максим Девизоров и Полина Нестерова / © instagram.com/devizorov

Если же об отношениях Полина Нестерова неохотно говорила, то вместо этого честно призналась, что очень хочет семью и детей. Однако с рождением малыша артистка решила не торопиться. Знаменитость призналась, что сейчас приходится переживать немало стресса. Поэтому, на беременность она решится только тогда, когда это будет безопасно.

"Я очень семейный человек, я очень хочу детей. Я бы хотела, возможно, даже сейчас детей. Но сейчас я прохожу путь лечения и определяю для себя, сколько кортизол (гормон стресса - прим. ред.) влияет на женское здоровье, фертильность, возможность забеременеть. Поэтому, если говорить с точки зрения ответственности, то я очень хочу детей, но когда это будет безопасно прежде всего для моего ребенка", - поделилась актриса.

Отметим, сколько именно Максим Девизоров и Полина Нестерова находятся в отношениях - точно неизвестно. До этого, актер в течение двух лет состоял в браке с коллегой Светланой Гордиенко. Однако пара развелась, поскольку жена изменила Девизорову.

