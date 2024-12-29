Актер-военный Девизоров резко высказался о браке с Гордиенко, которая родила от другого

Звезда "Первых ласточек", актер-военный Максим Девизоров резко высказался о браке с коллегой Светланой Гордиенко, которая вскоре после их развода родила от другого.

Артисты сыграли свадьбу в мае 2022 года, а уже в июле 2024-го объявили о разрыве. Что стало причиной такого решения – неизвестно. Очевидно, развод не обошелся без скандалов. Девизоров в интервью Oboz.ua довольно резко отзывается о бывшей избраннице. Актер говорит, что на его жизненном пути попался не тот человек – "гнилое яблоко". Артист также отмечает, что они не поддерживают связь, потому что он не видит в этом смысла.

"Я скажу одним предложением, и больше мы не будем об этом говорить, хорошо? Просто не тот человек встретился на моем пути. Гнилое яблоко. Вот и вся причина. Отношений мы сейчас не поддерживаем никаких – это для меня не имеем смысла", — прокомментировал актер.

Светлана Гордиенко и Максим Девизоров / Фото: instagram.com/devizorov

После развода Максим Девизоров не спешит строить новые отношения. Артист уверяет, что сейчас его сердце свободно.

Отметим, Максим Девизоров и Светлана Гордиенко стали супругами в мае 2022 года. Однако уже в июле этого года актриса объявила, что они не вместе. Артистка отметила, возможно, является "эгоистичной и жестокой", однако у них разные понятия слова "семья". Уже в августе Гордиенко объявила, что родила первенца. Отцом ребенка стал не Девизоров. Говорят, что артистка родила от коллеги по сериалу "Плут 2" Романа Соболевского. Кстати, у первенца Гордиенко отчество Романович.

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