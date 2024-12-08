Актер-военный Дмитрий Сова раскрыл свои новые обязанности в составе Сухопутных войск ВСУ

Знаменитость вступил на новую должность.
Звезда фильма "Село на мільйон", украинский актер и военный Дмитрий Сова поделился подробностями своей службы.
Так, ранее знаменитость сообщал, что его перевели из Воздушных сил, где он был раньше, в Сухопутные войска. В составе новой бригады Дмитрий рассказал, что сейчас территориально служит в Киеве. Актер раскрыл, что работает в отделении СМИ. В его обязанности входит развитие рекрутинговой системы.
"Меня перевели в Киев. Сейчас я способствую развитию рекрутинга Министерства обороны, ВСУ, Сухопутных войск. Как раз работаю в отделении СМИ", — сообщил Сова в комментарии "Неймовірній правді про зірок".
Теперь военнослужащий сможет чаще видеться со своей возлюбленной Дарьей. В свою очередь избранница актера сообщает, что война все же внесла коррективы в их отношения. Но в любом случае пара всячески поддерживает друг друга в кризисные моменты.
"Пытаемся друг друга поддержать, пройти и прожить этот весь период. Нельзя сказать на самом деле, будем честны, что все сладко по всем фронтам. Это трудно, но возможно", — объяснила Дарья Легейда.
Напомним, недавно певица Тина Кароль показала своего 16-летнего сына в военной форме. Звездная мама уже пошутила о виде Вениамина.
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