Актер-военный Геннадий Попенко назвал артистов, которые удивили его во время войны

Известный телеведущий и актер Геннадий Попенко высказался об украинских артистах во время полномасштабной войны.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" шоумен признался, что некоторые знаменитости его неприятно удивили. В частности, это те, которые выехали из Украины во время войны, развлекаются за границей и выбрали молчаливую позицию.

"Много таких, которые исчезли, и ты не знаешь, где они. Их просто нет, и они ничего о себе не говорят. Или те, которые тусуются сейчас где-то там на вечеринках за границей", - поделился актер.

Геннадий Попенко / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

Впрочем, было и немало те, которые приятно удивили Геннадия Попенко. В частности, это касается музыканта Жени Галича, которые открылся для актера по-новому. Шоумен говорит, что однажды пересекся с певцом, и тот выглядел болезненно и был эмоционально нестабильным. Тем не менее, впоследствии Галич вступил в ряды ВСУ и очень сильно изменился в лучшую сторону.

"Женя Галич… Когда я уже был в армии, мы случайно с ним пересеклись. Он был в таком эмоциональном состоянии, болен немного. Видно, что эмоции его так сильно затрагивают. Потом он пошел в армию. Он настолько раскрылся, что настолько еще круче стал. Армия настолько ему помогла", - отметил актер.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Также Геннадия Попенко приятно удивила актриса Даша Трегубова. В частности, она ранее публично поделилась, что переосмыслила свое отношение к творчеству и довоенному сотрудничеству с россиянами и признала, что совершила большую ошибку. По мнению Попенко, об этом нужно говорить публично и становится примером.

"Недавно прочитал еще о Даше Трегубовой, ее признании, как она переосмыслила свое былое творчество и отношение к россиянам и России, к тому, что она там много работала. Сказала, что она была не права. Когда это делается публично, это настолько круто, потому что это дает правильный посыл", - добавил актер.

Геннадий Попенко и Дарья Трегубова / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Напомним, недавно актер-защитник Геннадий Попенко высказал свои прогнозы и предположил, когда закончится война в Украине.

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