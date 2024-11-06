Актер-военный Иваница высказался о Лирнике, который жил в РФ: "Хорошо, что не стал совсем Молочным"

Бывший участник "Дизель Шоу", украинский актер Олег Иваница высказался о скандальном комике Антоне Лирнике, который долгое время жил в России.

Шоумен говорит, что хоть юморист и продвигал российские нарративы, однако не стал вторым Андреем Молочным, который активно поддерживает войну в Украине, живет в России и делает украинофобные заявления. Как известно Иванице, Лирник во время войны покинул РФ и поселился за границей. Выезд юмориста из Украины актер оценивать не берется, это исключительно его решение и выбор.

"Очень хорошо, что он не стал там совсем Молочным (Андрей Молочный – прим. ред.). Насколько мне известно, Антон Лирник сейчас не живет в России. И если каким-то образом помогает знакомым военным или вообще ВСУ, то это ему только в плюс. А то, что он оказался за границей, не вернулся в Украину, – это его выбор и решение", — рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Антон Лирник / Фото: instagram.com/lirnik

Тем не менее Олег Иваница убежден, что выезд медийных людей во время войны за границу негативно влияет на настроения населения. По мнению актера, все же нужно оставаться, ведь это вселяет веру и надежду на лучшее. Однако осуждать выезд за границу во время войны артист не берется. По словам шоумена, он не знает, у кого какие возникли обстоятельства.

"Хотя знаете, когда медийные лица уезжают из страны, это влияет на общее эмоциональное состояние в стране. Люди начинают думать: "О, этот уехал и вон тот упаковал чемоданы. Что делать?". Я хорошо помню один момент в начале вторжения. Не очень люблю, когда меня узнают на улице. Но когда видели в военной форме в те дни, понимал, что это действовало как успокаивающая терапия. Поэтому можно сказать, что известные люди, которые выехали, это в минус стране, потому что негативно влияет на общественное мнение. Но опять же, если у человека, допустим, маленькие дети, то его трудно осуждать", - высказался артист.

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Отметим, что Антон Лирник до начала полномасштабной войны жил в России, но со временем оттуда уехал. Он осудил военные действия, но только картинкой в фотоблоге. В марте 2022-го шоумен вообще обращался к диктатору путину с просьбой предоставить "зеленый коридор" для жителей Волновахи. Летом того же года Лирник вместе с "хорошими россиянами" выступал на благотворительном концерте. Недавно юморист Дядя Жора раскрыл, где находится скандальный комик и чем он занимается.

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