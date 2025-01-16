Актер-военный Максим Нелипа рассказал о своей сложной болезни и объяснил, почему оказался в больнице

Украинский актер и телеведущий Максим Нелипа вышел на связь из больницы в Днепре и рассказал о своей сложной болезни.

В Сети ранее появились новости, что шоумен, который с начала полномасштабной войны служит на фронте, получил серьезное ранение. Однако в своем Facebook артист опроверг эту информацию. Максим Нелипа подтвердил, что действительно находится в больнице в Днепре, однако по другой причине.

На самом же деле шоумен страдает от болезни. В детали артист не вникал. Максим Нелипа лишь отметил, что "течение болезни и ее суть не из простых". Впрочем, ведущий постепенно выздоравливает и уверен в успехе лечения, за что он благодарен медикам.

Максим Нелипа

"Так сложилось, что попал в больницу, в челюстно-лицевую хирургию. Информация появилась в Сети. Как обычно, с неточностями и преувеличениями. Конечно, война не омолаживает и не добавляет здоровья, однако о "тяжелом ранении" — не соответствует действительности. Течение болезни и ее суть не из простых. Но сейчас я на 100% уверен в успехе лечения!" – объяснил актер.

Напомним, информация о ранении Максима Нелипы появилась в Сети после того, как его брат Андрей сообщил, что ведущий находится в больнице. Он написал, что шоумен перенес уже три операции и постепенно поправляется. Также брат Нелипы просил неравнодушных помочь финансово актеру и подразделению, где он служит.

Читайте также: