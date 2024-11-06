Актер-военный Попенко получил серьезную травму и перенес операцию: "Был на Запорожском направлении"

Известный телеведущий и актер Геннадий Попенко рассказал, как получил серьезную травму и перенес операцию.

Произошло это во время службы ведущего в Запорожском направлении, а именно тренировок. Геннадий Попенко неудачно упал и травмировался ногой. У актера двойной перелом в коленном суставе. Самое серьезное то, что у Попенко разрыв передней крестообразной связки, которая должна держать колено.

"Я был на Запорожском направлении. Во время тренировки произошло падение неудобное, со столкновением. Во время столкновения уже произошел перелом. Затем произошло падение, из-за чего у меня двойной перелом именно в коленном суставе, травмированы несколько групп связок, и самое страшное, что одна группа связок, передняя крестообразная, разорванная вообще. Ее нет, а она очень важна для того, чтобы держать колено в куче, как единый организм", — рассказал знаменитость на проекте "Точка опоры".

Геннадий Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Геннадий Попенко перенес операцию. Ему в ногу установили болты и титановые импланты. Врачи заверили, что все будет хорошо. Ведущий сейчас находится на реабилитации и убежден, что вскоре поправится.

"Мне там сейчас накрутили болтов, титановых имплантов, какую-то новую связочку мне сварганили из моих связочек и сказали: "Иди гуляй, все будет хорошо. Я надеюсь, что все будет хорошо. Пока что связочка гуляет, не до конца меня слушает, но мы с ней пытаемся найти контакт", — добавил шоумен.

Напомним, Геннадий Попенко присоединился к службе в рядах ВСУ летом 2022 года. Раньше ведущий рассказывал, как жена отреагировала на его решение.

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