Актер-военный Ращук резко высказался об измене жене во время беременности: "Много л*йна"

Владимир Ращук и Виктория Билан

Интерес к личной жизни актера Владимира Ращука и истории его измены жене Виктории Билан во время беременности снова резко возрос после нового резонансного интервью, которое активно обсуждают в Сети.

Артист и военный снова публично вернулся к теме прошлых отношений. Он отметил, что не планирует раскрывать детали. Реакция на его слова оказалась быстрой и массовой. Журналисты сразу начали обращаться за комментариями. Сам Ращук отмежевался от публичного обсуждения конфликта. Он четко дал понять, что не хочет разгонять скандал.

«После интервью мне 16 журналистов написали, чтобы я дал комментарий. Я не комментирую этого. Дело двух касается только двух. Я не хочу опускаться до этого уровня», — отметил он в комментарии проекту ЖВЛ.

Владимир Ращук і Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

В то же время актер прямо дал понять, что не собирается доказывать свою правоту или опровергать обвинения в публичном пространстве. По его словам, со временем эта история потеряет остроту и интерес. Он избегает деталей и говорит максимально сдержанно, акцентируя только на собственных выводах.

«Да, я много накосячил, сделал много л*йна. Но знаете, как уходят мужчины? Оставляют все и уходят. Поэтому здесь моя совесть абсолютно чиста», — добавил он.

Несмотря на сложный бэкграунд отношений, Ращук подчеркивает, что не хочет жить прошлым и переводит фокус на настоящее. Его позиция звучит жестко, но в то же время демонстрирует попытку закрыть личную историю без дальнейших публичных объяснений.

«Самое главное, что у меня есть сын. Это мой основной фокус. За него я борюсь», — подытожил Ращук.

Отметим, Владимир Ращук был в браке с актрисой Викторией Билан с 2015 года. Супруги долго пытались стать родителями общего ребенка и прошли несколько попыток ЭКО. В прошлом году стало известно о долгожданной беременности Виктории после шестой попытки.

Параллельно, по словам актера, в его жизни появились другие отношения, с женщиной из его прошлого. Позже Виктория рассказала, что узнала об изменах, просмотрев телефон мужа. В октябре 2025 года у пары родился сын Ярема. А уже в 2026 году сам актер признал, что ушел из семьи во время беременности жены, объясняя это внутренними изменениями и новыми чувствами.

