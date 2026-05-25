Актер-военный Ращук впервые раскрыл правду о своем отсутствии на крестинах сына: "Это все она"

Виктория Билан и Владимир Ращук с сыном

Реклама

Украинский актер и военный Владимир Ращук впервые прокомментировал свое отсутствие на крестинах общего сына Яремы на фоне сложных отношений с бывшей женой Викторией Билан.

После того как актриса опубликовала фотографии с важного события без отца ребенка, в Сети сразу начали распространяться предположения, что Ращук якобы сознательно проигнорировал крестины сына. Впрочем, сам актер заверил, что ситуация была совсем другой.

По словам Владимира, он вообще не знал, что таинство планируется. Более того, бывшая жена, как утверждает военный, самостоятельно организовала все без его участия и не сообщила ему об этом.

Реклама

«Тема — табу. Это все (выбор крестных — прим. ред.) она сама сделала, я не присутствовал. Это сделали без меня. Я даже не знал, что это происходит», — признался Ращук в проекте «Ранок у великому місті».

Виктория Билан с сыном и родными на крещении / © instagram.com/vikki.bilan

После разрыва между бывшими супругами сохраняются очень напряженные отношения. Ранее Виктория Билан заявляла, что во время беременности сталкивалась с изменами со стороны мужа. Пара находилась вместе 11 лет и прошла непростой путь к родительству.

Сейчас сын Ярема живет с мамой. Кроме того, по словам Виктории, она не поддерживает контакт с бывшим мужем, а сам Ращук заблокировал ее в соцсетях. В то же время между экс-супругами продолжается судебный процесс по вопросу опеки над общим ребенком.

Новости партнеров