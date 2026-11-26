Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников / © viva.ua

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Украинский актер-военный Сергей Стрельников признался, как жена Виктория Литвиненко отреагировала на его мобилизацию и как расстояние влияет на их отношения.

Артист с июля этого года служит в армии. Сергей Стрельников сам принял решение присоединиться к рядам ВСУ. Актер в интервью на YouTube-канале Марички Падалко признается, что жена его поддержала. Правда, вместе с тем, у нее возник страх, как она будет дома сама. Однако артист нашел слова, чтобы утешить возлюбленную, и заверил ее, что все будет хорошо.

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«Моя супруга меня поддержала в этом решении. Первая ее реакция была: "Что я буду делать без тебя? Нет, я справлюсь, я сильная, но все же, как это будет…". Я сказал, что все будет хорошо. Она действительно у меня очень сильная, я могу целиком на нее полагаться во всех отношениях», — поделился актер.

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Сергей Стрельников и Виктория Литвиненко / © viva.ua

Также Сергей Стрельников признался, как расстояние влияет на его отношения с супругой. Артист отметил, что к разлуке никогда нельзя быть готовым. Однако, к счастью, в их семье все в порядке. Родные поддерживают Сергея Стрельникова. Между тем рядом с Викторией Литвиненко есть сын, который подбадривает маму, пока папа не рядом.

«Я не знаю, можно ли к этому быть вообще готовым. Другой вопрос, как семья это воспринимает и как семья способна бороться с этой ситуацией. У меня все хорошо! Меня все поддержали, все понимают, почему я там. Все видят, кем я стал и кем я был. Жену поддерживает сын, подойдет, обнимет и скажет: "Мама, все будет хорошо"», — поделился актер.

Полное интервью можно просмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: СТРЕЛЬНІКОВ | «ТИ ТУТ НІХТО»: про МОБІЛІЗАЦІЮ, відмову від російської крові та родичів ПО ТОЙ БІК

Напомним, ранее Сергей Стрельников раскрыл, как после неудачных попыток оказался в армии. Также артист признался, чем занимается на фронте.

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