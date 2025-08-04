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Актер-военный Владимир Ращук и Виктория Билан станут родителями во второй раз
Супруги объявили о будущем пополнении в семье, а также рассекретили пол малыша.
Известный украинский актер-военный Владимир Ращук и его жена, актриса Виктория Билан, станут родителями во второй раз.
О будущем пополнении в семье артистка рассказала в своем Instagram. Виктория рассекретила беременность по случаю 47-летия. Актриса отметила, что это лучший подарок на ее день рождения. Также Билана уже продемонстрировала заметно округлый животик.
"Мне 47. Я благодарю тебя, Боже, за лучший подарок на день рождения за всю мою жизнь!" – отметила артистка.
Также Виктория Билан провела гендер-пати. На берегу Днепра актриса лопнула немалый воздушный шарик, из которого вылетели уже маленькие, которые были голубого цвета. Итак, у супругов родится мальчик.
Отметим, для Владимира Ращука и Виктории Билан этот ребенок станет вторым. Влюбленные уже воспитывают дочь Екатерину, которая пошла по стопам родителей и учится актерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.
Напомним, ранее певица Roxolana сообщила, что беременна первенцем. Артистка уже показала свой заметно округлый животик.