Актер-военный Владимир Ращук впервые полностью показал своего 3-месячного сына от Виктории Билан

Владимир Ращук и Виктория Билан

Украинский актер-военный Владимир Ращук впервые полностью показал своего 3-месячного сына.

Жена артиста - актриса Виктория Билан - родила малыша 6 октября 2025 года. Однако супруги тщательно скрывали сыночка от посторонних глаз. И вот 6 января Яреме уже исполнилось три месяца. Поэтому, по случаю особенной даты Владимир Ращук впервые полностью показал сынишку.

Актер опубликовал фото, где на его груди лежал малыш. Мальчик мило смотрел в объектив фотокамеры, пока папа делал селфи. Владимир Ращук отметил, что просто безгранично любит сынишку.

Владимир Ращук с сыном от Виктории Билан

"Три месяца моей Вселенной. Сынок, люблю бесконечно", - адресовал теплые слова малышу актер.

Отметим, Владимир Ращук и Виктория Билан воспитывают не только сынишку, который появился на свет 6 октября 2025 года, но и дочь Екатерину. Девушка уже взрослая и получает актерское образование.

