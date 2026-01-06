- Дата публикации
-
Актер-военный Владимир Ращук впервые полностью показал своего 3-месячного сына от Виктории Билан
Артист прекратил скрывать малыша.
Украинский актер-военный Владимир Ращук впервые полностью показал своего 3-месячного сына.
Жена артиста - актриса Виктория Билан - родила малыша 6 октября 2025 года. Однако супруги тщательно скрывали сыночка от посторонних глаз. И вот 6 января Яреме уже исполнилось три месяца. Поэтому, по случаю особенной даты Владимир Ращук впервые полностью показал сынишку.
Актер опубликовал фото, где на его груди лежал малыш. Мальчик мило смотрел в объектив фотокамеры, пока папа делал селфи. Владимир Ращук отметил, что просто безгранично любит сынишку.
"Три месяца моей Вселенной. Сынок, люблю бесконечно", - адресовал теплые слова малышу актер.
Отметим, Владимир Ращук и Виктория Билан воспитывают не только сынишку, который появился на свет 6 октября 2025 года, но и дочь Екатерину. Девушка уже взрослая и получает актерское образование.
