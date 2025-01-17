Актер-воин Дмитрий Сова назвал известного коллегу, который помог ему перевестись в бригаду в Киеве

Звезда ленты "Село на мільйон", украинский актер Дмитрий Сова, который служит в рядах ВСУ, рассказал детали своего перевода в другую бригаду.

Как оказалось, у этой истории достаточно много нюансов. Дмитрий признался, что смене места работы в армии помог его товарищ, актер Евгений Ламах. Именно ему позвонила жена Совы Дарья Легейда. Обеспокоенный Евгений признался, что приложит все усилия, чтобы перевести коллегу в войска в Киеве. Так и случилось, но прежде Дмитрий говорит, что долго отказывался идти на изменения из-за приверженности руководству, где он служил раньше.

"Это все друзья. Жена Даша рассказала моему другу, актеру Жене Ламаху, что меня бросили в сухопутку, первая танковая. Женя звонит и говорит, что попытается что-то решить. А я говорю ему, что пообщался с руководством и все окей, мне не надо. А он мне говорит, что будет человек звонить и данные просить. Я скинул. И однажды возвращаюсь после боевого и приходит приказ. Командир спрашивает "да или нет". Звоню Жене и говорю, что остаюсь. А он мне: "Дим, так нельзя. Ты не представляешь, каких людей я поднял!" Я говорю командиру, что надо уезжать. А потом встречаюсь с ним и он говорит, что я никуда не уезжаю и он отзывает приказ. И тут сижу в блиндаже и приходит письмо: "Срочно перевести солдата Сову в Киев..." Командир сказал сдавать оружие и уезжать", - поделился актер в интервью Алине Доротюк.

Евгений Ламах / Фото: instagram.com/dimasovajr

Тем не менее, Сова признается, что, несмотря на удобство службы в столице, в любой момент он готов вернуться туда, где воевал раньше. И сделает это в случае, когда его навыки не будут нужны на новой должности.

"И так я попал благодаря Жене Ламаху в первый центр. Мне сказали, что им нужно это и вот это. Здесь вообще классный командир. Скажу честно, мне повезло, что я там и здесь не погиб. От этого никто не застрахован. Но здесь я ближе к семье и все проще, но я себе сказал, что если ничем здесь не смогу помочь, то вернусь", — добавил военнослужащий.

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик ответила на упреки, что родила третьего ребенка для защиты мужа от мобилизации.

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