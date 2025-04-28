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Актер-воин Гарик Бирча впервые за долгое время показался на публике: как изменился звезда "Витальки"
Звезда "Витальки" приехал в короткий отпуск.
Украинский шоумен и актер Гарик Бирча, известный по главной роли в комедийном телесериале "Виталька", показался в отпуске во время службы в ВСУ.
Редким фото артиста поделился его звездный сосед. Так, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя в фотоблоге показал их встречу и как выглядит военнослужащий. В публикации он отметил, что Бирча сейчас находится в Киеве. Так, артисты вместе выпили кофе и пообщались.
После проведенного вместе времени Тополя поделился, как изменился актер. По словам музыканта, Гарик Бирча, несмотря на свою службу в ВСУ, сохранил уникальное чувство юмора. И добавил, что невероятно гордится коллегой.
"Сосед прибыл в Киев в отпуск. Встретились на кофе. Гарик Бирча мобилизовался добровольцем в первый месяц. Докладываю, чувство юмора при нем, на месте. Все будет Украина!" — написал лидер "Антител".
В комментариях поклонники поблагодарили звезду за защиту.
Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая поделилась, как ее муж, певец Дэвид Аксельрод, получил травму во время службы в рядах ТрО и перенес операцию.