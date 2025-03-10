Актер-воин Геннадий Попенко после операции ответил, вернется ли в ВСУ: "Ситуация непростая"

Известный телеведущий и актер Геннадий Попенко на фоне серьезного ранения на службе в ВСУ рассказал о планах на будущее.

Так, артист поделился, вернется ли в армию после реабилитации колена, которое недавно ему прооперировали после травмы на Запорожском направлении. По словам Геннадия, несмотря на это, он до сих пор официально находится в рядах ВСУ и будет проходить ВЛК, который и решит его дальнейшую судьбу. Однако он не исключает возможности даже после списания работать в ТЦК.

"Я еще в армии. По бумагам. Но прохожу ВЛК на определение пригодности для службы. Возможно, как следствие, будет списание. Это уже как решат врачи. А вернуться и хотел бы, и нет. С одной стороны, когда тебя обнимают все твои девушки, жена и две дочери, то из таких объятий вырваться тяжело. Морально. С другой стороны, есть хорошие предложения в армии, где тебя ждут и где, даже с такой ногой, ты был бы очень полезным. А во время военного положения не быть в армии тяжело. Морально, опять же", - отметил актер в интервью kp.ua.

Геннадий Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Тем не менее, впереди на 45-летнего Попенко ждет еще одна операция на ноге. А после этого воин надеется как можно скорее вернуться в форму и к привычной рутине.

"Ситуация непростая, но еще труднее описать ее двумя словами. Сейчас важно сосредоточиться на восстановлении полноценного функционирования конечности. К сожалению, эта история не быстрая. Профессия актера напрямую связана с работой тела. Здесь будет труднее найти себе применение, если есть физические недостатки. Поэтому есть еще одна мотивация для работы над последствиями травмы. Трудно каждый раз объяснять меньшей дочурке, почему я не могу с ней бегать, как раньше. Пока удается только хромать за ней, как кривой утенок", - поделился Геннадий.

Напомним, что недавно звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий рассказал, как попал в розыск ТЦК и чем это закончилось.

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