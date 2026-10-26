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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Актер-воин Попенко после травмы сообщил о новом месте службы: что известно о его назначении

После травмы колена шоумен нашел новый формат службы и рассказал, над какими проектами будет работать.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Геннадий Попенко

Геннадий Попенко / © instagram.com/popenko_hennadii

Украинский актер и телеведущий Геннадий Попенко сообщил о новом месте службы после травмы колена и рассказал, какими проектами будет заниматься в Национальной гвардии Украины.

47-летний шоумен объявил о присоединении к Нацгвардии. Он будет служить в Киевском институте НГУ. Там Попенко сможет использовать свой опыт в медиа и коммуникациях. Среди его задач — культурные и образовательные инициативы. Раньше актер был военнослужащим боевых подразделений. Вернуться в службу в новом формате ему разрешил статус пригодного к военной службе с ограничениями.

«Рад приобщиться к Национальной гвардии Украины. Из-за предыдущей травмы имею статус подходящего, но с ограничениями. Поэтому из армейских предложений (а их очень много — каждый найдет для себя) выбрал то, что может совмещать службу и гражданскую профессию. Киевский институт Национальной гвардии Украины — новое место службы, возможность реализовать культурные, образовательные и коммуникационные проекты. Здесь хочется сразу забросить „рекламу“ ближайших проектов, но лучше и безопаснее постфактум», — поделился телеведущий в Instagram.

Геннадий Попенко / © instagram.com/popenko_hennadii

Геннадий Попенко / © instagram.com/popenko_hennadii

Попенко не стал раскрывать подробности будущих инициатив, намекнув, что будет рассказывать о них уже после реализации. В то же время новое назначение позволит ему продолжить военную службу, используя навыки, полученные за годы работы на телевидении.

Свой военный путь ведущий начал добровольно после деоккупации Киевской области. Он присоединился к войску в 2022 году и выполнял различные задачи — от службы в подразделениях противовоздушной обороны до участия в антидиверсионной работе, разминировании и охране стратегических объектов. Позже Попенко служил в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады и резервного подразделения.

/ © instagram.com/popenko_hennadii

© instagram.com/popenko_hennadii

Летом 2024 года во время тренировок в Запорожском направлении телеведущий серьезно травмировал колено. Из-за повреждений он был переведен в запас, однако теперь сообщил о возвращении в службу на другой должности.

/ © instagram.com/popenko_hennadii

© instagram.com/popenko_hennadii

Напомним, недавно Дмитрий Дикусар показался на фронте. На фото заметно, как сменился танцовщик с начала войны.

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